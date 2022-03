Qué pasó con el hombre que paseaba desnudo por el centro sanjuanino

A casi una semana del insólito hecho que tuvo como protagonista a un hombre que paseaba desnudo en pleno centro sanjuanino, situación que provocó un revuelo entre las personas que por allí pasaban, fuentes allegadas informaron qué pasó con el protagonista del episodio que causó gran repercusión.

Es que el sujeto que fue atrapado por las cámaras de CISEM, en inmediaciones de Santa Fe y Tucumán, caminando sin ropa y sólo con el barbijo puesto fue arrestado por personal policial que detuvo su acción y lo obligó a vestirse. Sin ejercer ningún tipo de violencia, el protagonista del curioso suceso acató la orden de las autoridades y quedó a disposición de la Justicia de Faltas.

Si bien el delito que podría recaerle es el de exhibiciones obscenas (Artículo 129 del Código Penal), que prevé una multa de mil a quince mil pesos como castigo, fuentes cercanas indicaron que se trata de una persona con un esquizofrenia y, por lo tanto, no podría ser juzgada como cualquier ciudadano puesto que es declarada inimputable.

Encuadrado en el Artículo 34, el CP indica que personas con esas características no son punibles y sostiene: "El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones".

En ese sentido, el juez Horacio Morando, titular del Primer Juzgado de Faltas, será quien tome algún tipo de determinación al respecto. Acorde manifiestan los expertos, en este tipo de casos, el magistrado podría sugerir una internación si es que la situación lo amerita.

El evento que despertó diversas reacciones entre los sanjuaninos que compartieron la noticia trajo a la memoria lo sucedido hace tres años atrás, cuando un hombre -en forma de protesta- caminó con una tanga roja y un maletín por Plaza 25 de Mayo. El hecho provocó el asombro de todos y hasta instaló el tema por el que se quejaba.