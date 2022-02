Indagatoria al intendente de Iglesia: Espejo aseguró que nunca estuvo solo con la denunciante

Este jueves por la mañana, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, se presentó a la indagatoria frente al juez que lo investiga tras la denuncia de abuso sexual que radicó una ex empleada del municipio que comanda y, en su declaración, negó haber estado a solas con la denunciante e incluso advirtió que la acusación que radicó la mujer fue motivada porque no se le renovó el contrato laboral.

En la sede de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Jáchal, el funcionario municipal fue indagado por el magistrado subrogante Martín Enrique Peñafort, a quien le ofreció su versión de los hechos que lo tienen en el centro de las miradas. Después de que una trabajadora lo acusara de haberla acosado y hasta abusado sexualmente, Espejo ejerció su derecho de defensa y, según señaló el abogado que lo representa, Nasser Uzair, rebatió punto por punto la denuncia en su contra.

Acorde explicó el letrado que patrocina al intendente, Espejo escuchó atentamente el relato de la denunciante, tomó notas mientras lo hacía y luego con esos apuntes se encargó de contestar cada detalle. En primer lugar, aseguró que la denunciante nunca estuvo dentro de su casa, ni tampoco estuvieron a solas en ningún momento.

En su discurso, Espejo sólo una vez admitió que recibió llamadas y mensajes de la denunciante, quien se habría presentado en la puerta de su casa para verlo. Sin embargo, explicó que no se encontraba en la provincia puesto que estaba de viaje en Buenos Aires. "Como no la atendió, ella le envió mensajes diciéndole que estaba en la puerta de su casa y él le respondió que no estaba. Esa fue la única comunicación que mantuvieron alguna vez", sostuvo el defensor.

Este detalle no resulta menor para la defensa del intendente, ya que la mujer manifestó en su denuncia que recibía mensajes de Espejo en horas de la madrugada. Sin embargo, no habría pruebas de ello, ya que cuando desde la justicia le solicitaron los mensajes dijo que había extraviado la tarjeta de memoria donde los había almacenado.

Siguiendo una línea de tiempo que comienza desde la asunción de Espejo como intendente, su defensa se enfocó a señalar que la denuncia fue impulsada por un descontento de la mujer tras su desvinculación del municipio. "Ella venía de una gestión anterior, trabajaba en Medio Ambiente y siempre hubo quejas en su contra por las formas de trabajar que tenía", expresó Uzair.

En junio del año pasado, cuando hubo una recomposición salarial para los empleados de planta permanente, la denunciante se habría manifestado en contra de la medida ya que la resolución no alcanzaba a los contratados. Allí habría existido el punto de inflexión con todo el entorno laboral, puesto que su superior solicitó reubicarla y desde otras dependencias no la aceptaban. "Estamos hablando de una persona problemática, que confrontó públicamente al intendente", agregó el letrado.

El intendente indicó en su indagatoria que, como en ninguna dependencia la querían por sus formas, el jefe del área a la que pertenecía le comunicó que no le renovarían el contrato y, esa misma mañana que fue notificada, se dirigió a la comisaría y radicó la denuncia. "Incluso en la denuncia dice que si no la hubieran despedido, no habría denunciado nada", comentó el defensor.

Además de no poder acreditar el intercambio de mensajes, Uzair destacó que tampoco hay testigos que avalen su postura puesto que decidió no dar nombres y, por lo tanto, la justicia no puede solicitar testimonios que echen luz al tema. "No hay sustento jurídico para que esto prosiga, hay un resentimiento y un encono claro contra Espejo", aseveró el defensor que ni bien asumió pidió la eximición de prisión para su patrocinado, que fue concedida por el juez.

Luego de expresarse en detalle, Espejo le solicitó a Peñafort una pronta resolución dado el contexto en el que se presentó la denuncia y la posición que él ocupa como mandatario comunal. "Esto sin dudas es perjudicial para su imagen y por eso está preocupado porque se termine pronto", añadió el abogado.

En la querella, asumió la mediática abogada Noriega

El letrado que representaba a la denunciante, Henri Peralta, renunció este jueves a la representación de la mujer que denunció a Espejo y lo hizo por motivos personales, sin mayores explicaciones. En su lugar, asumió la mediática abogada Filomena Noriega, quien le confirmó la novedad a Tiempo de San Juan.

Tras reunirse con la denunciante, a quien notó compungida por la situación por lo que debió prestarle contención, la letrada advirtió que irán hasta las últimas consecuencias. Noriega describió una realidad desesperante que rodea a la denunciante, la que se marchó del departamento iglesiano por el asedio que recibió tras la denuncia que hizo.

"No tiene donde quedarse. Será trasladada a un hogar de mujeres, víctimas de violencia de género", indicó la abogada, que también contó que un psicólogo de parte la contendrá.

Cómo sigue la causa

Tras la conformación de una nueva querella y la indagatoria de Espejo, será el fiscal Gastón Salvio quien solicite medidas al juez Peñafort y éste defina la situación procesal. Hay tres caminos posibles. Uno es el procesamiento, si las pruebas así lo imponen; la otra vía es la falta de mérito, si no hay pericias que compliquen al sospechado; y la tercera, en consecuencia de la anterior, sería el dictado del sobreseimiento.

Mientras tanto, los peritos de parte (psicólogos) tendrán la oportunidad de producir las pruebas para el caso.