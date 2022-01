En Chimbas, violó una perimetral y golpeó a la amiga de su ex porque estaba llamando al 911

En la madrugada del último domingo, cerca de la 1:00, un hombre violó una orden perimetral y golpeó a la amiga de su ex porque esta estaba tratando de comunicarse con la Policía. El agresor quedó detenido y a disposición de Flagrancia.

Según informó fuente del Ministerio Público Fiscal, el presunto agresor Jesús Federico Robledo violó una orden perimetral (no debía acercarse a su ex) y empezó a golpear la puerta de entrada con violencia. La damnificada intentó llamar al 911, pero el agresor le arrebató el celular para que no lo hiciera. La amiga de esta, que estaba muy asustada, llamó al 911 y en ese preciso momento entró Robledo a la casa y le propinó una trompada que la tiró al suelo.

La ex de Robledo, se metió en el medio e impidió que este siguiera golpeando a su amiga y terminó con una lesión en la mano.

Tras unos minutos, personal policial apareció por el lugar y detuvo al atacante. Mientras que la víctima expresó que ya había recibido su celular personal. La otra mujer agredida ya se había ido de la vivienda.

Robledo quedó a disposición del Fuero de Flagrancia por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género.