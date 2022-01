Buscan a un sanjuanino que debía llegar a la provincia desde Córdoba y no lo hizo

Desesperante es la situación que está viviendo la familia de Maximiliano Rodríguez, un joven sanjuanino que viajaba desde Rosario hacia la provincia por las fiestas de año nuevo, pero nunca llegó a destino. Hay preocupación de parte de su familia ya que desde hace días no pueden establecer contacto con él.

Marcia Rodríguez, hermana de Maximiliano, comentó que ella mantuvo contacto con el joven hasta el 31 de diciembre, cuando él le comentó que se encontraba en Córdoba y no había podido conseguir pasaje para viajar ese día, por lo que recién iba a poder viajar a San Juan el 2 de enero. “Ese día le escribí preguntándole donde iba a quedarse, y me dijo que iba a hacer noche en la Terminal”, comenta Marcia.

Pasada la medianoche trató de comunicarse nuevamente con su hermano, pero no tuvo éxito, y desde ese momento que no logran dar con Maximiliano. Según le comentó una amiga de él que se encuentra en Rosario, el joven le habría manifestado que se “había hecho de unos amigos” en la Terminal de Córdoba.

La denuncia sobre la desaparición de Rodríguez fue hecha en Rosario, ciudad donde vive hace más de 15 años, pero sus familiares han acudido a las redes sociales para poder dar con el paradero del joven que, según las últimas informaciones que manejan, se encontraría en Carlos Paz. “Ayer una chica me escribió diciendo que había visto a mi hermano en Carlos Paz. Le mandé varias fotos y estaba segura que era él, pero cuando le pedí que se acercara a una comisaría para que informara eso me bloqueo, asique no sé si esa información es verdadera, solo queremos saber dónde está Maximiliano”, resalta Marcia.

El joven de 37 años fue visto por última vez en la Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Ante cualquier información su familia pide que se dirijan a la comisaría más cercana o se comuniquen a los números 3465656624 o al 2645040885.