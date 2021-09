Puertas adentro: los policías sanjuaninos acusados de atacar a un comerciante ¿serán castigados?

Luego de haber sido acusados formalmente por la Fiscalía, los tres policías que fueron imputados por detener y golpear a un comerciante de Rivadavia son investigados también de forma interna en la Policía, a través de la Subsecretaría de Control de Gestión y, si bien aún no hay ningún tipo de sanción estipulada para los uniformados, fuentes allegadas comentaron que podrían ser castigados si hubiere indicios que los compliquen.

Se trata de Nelson Hidalgo, Germán Jofré y Mario Pérez, efectivos de la Comisaría 34º de La Bebida, que quedaron imputados por privación ilegal de la libertad y vejaciones agravadas por amenazas y por ser cometidas por funcionarios públicos, en perjuicio de un hombre de apellido Santander, a quien le habrían propinado una paliza.

Desde el ente que controla el accionar policial confirmaron que la esposa del denunciante había radicado una queja en el organismo, pero que no había referido a la supuesta golpiza sino que el argumento era impulsado por el allanamiento ilegal que se ejecutó en su domicilio.

Es que según indicó la versión del Ministerio Público, los policías ingresaron a la casa de Santander sin ninguna orden judicial, se lo llevaron detenido y en la seccional lo agredieron. Desde la dependencia de la Secretaría de Seguridad explicaron que, a raíz de la queja presentada y el hecho replicado en los medios de comunicación, comenzaron actuar de oficio y ya le abrieron sumario a los tres señalados.

"Por el momento no nos ha llegado un informe ni de la Policía ni de la UFI de Delitos Especiales, esperamos que lo envíen a la brevedad. No obstante, ya existe una investigación interna", manifestó el titular de la cartera Ignacio Coronado.

Aunque no quiso adelantar opinión sobre el futuro de los implicados para no perjudicar el proceso, Coronado destacó que ya el hecho de estar con un sumario abierto les representa una complicación porque no pueden ascender ni obtener beneficios. "Se verá si se dispone una suspensión o no, todo depende de los resultados de la investigación", sostuvo y agregó: "Una condena es motivo suficiente para que la reciban. Pero todavía es muy pronto en este caso".

Antecedentes

Los uniformados que fueron acusados por la Justicia luego de detener de forma violenta a una menor en el Skatepark de Capital también fueron sumariados dentro de la Policía y el episodio salpicó a varios, al punto que el comando radioeléctrico que intervino terminó descabezado.

Fuentes cercanas a la investigación propia de la Policía dijeron que a pesar de que 5 efectivos fueron imputados y 2 zafaron de la acusación judicial, son varios los que quedaron en la mira. "Al menos serían 9, porque a pesar de que su conducta no quedara encuadrada en un posible delito, podrían haber cometido una falta administrativa. Es por ello que las sanciones podrían ser más que las que disponga la justicia", expresaron.