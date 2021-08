Los detalles de la compra por la cual denunciaron al Arzobispado de San Juan

"No conocemos absolutamente nada de esto, es lo que nos llamó más la atención, tomamos conocimiento a través de la prensa de que la persona que había vendido tiene algún trastorno psicológico que habría repercutido en la venta", dijo este lunes el abogado del Arzobispado, Rubén Lloveras sobre la denuncia conocida días atrás contra el obispo Coadjutor Carlos María Domínguez y el Arzobispado, por una supuesta adquisición irregular de un inmueble, que ahora la familia dice que se hizo a través de un acuerdo con una persona que no tiene capacidades mentales suficientes .

"Si es como ellos dicen no hay ningún inconveniente de dejar sin efecto el convenio. La idea del Arzobispado es intentar no perjudicar a ninguna persona de ninguna manera", declaró. Y añadió: "Nosotros nos vamos a someter a la Justicia como corresponde y vamos a dar nuestra versión de los hechos", resaltó el profesional este lunes, en diálogo con radio AM 1020.

Noticias Relacionadas Escándalo judicial: denuncian al Arzobispado por una supuesta compra irregular de un inmueble

Lloveras dijo que no ha podido recabar muchos detalles dado que tanto el obispo como otras personas del Arzobispado están aislados por ser contacto estrecho de COVID. Pero aseguró que sí había logrado contactarse con la escribana que actuó en la confección del boleto de compra-venta, quien no habría advertido inconvenientes para que se procediera a la firma.

Rubén Lloveras, abogado del Arzobispado de San Juan.

"La escribana me comentó a mí que lo atendió en varias oportunidades para ir a la escribanía y requirió documentación y esta persona entendía perfectamente lo que le estaba pidiendo la escribana para los trámites habituales y normales de este tipo de procedimiento. La escribanía debe hacer requerimientos previos, como ver si la persona está inhibida y en ningún momento surgió ningún elemento que pudiera hacer saber que esa persona tuviera algún inconveniente psiquiátrico". Y afirmó que "tomamos conocimiento de la denuncia por la prensa".

Sobre si sabe si se donaría el inmueble, Lloveras indicó que "entiendo que el ofrecimiento era una venta porque él lo quería hacer de esta manera. El acto jurídico realizado es la compra" . E indicó que "hubo un ofrecimiento del vendedor al Arzobispado y ahí el obispo coadjutor dio la orden de continuar con la operación".

Según los denunciantes, el inmueble tiene un valor aproximado a los 10 millones de pesos. Lloveras dijo que "la entrega del dinero se hizo en la misma escribanía" y que se pagó 1 millón de pesos.

El caso

La denuncia se conoció el viernes último, tras una publicación de El dedo en la llaga. Según informó ese medio, Sergio Ariel López y Rubén Edgardo López Torrent fueron quienes firmaron la denuncia en condición de hijos del vendedor y supuesta víctima, que sería una persona que no puede valerse por sí misma -padece psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica, lo cual se reflejaría en certificados de médicos profesionales.

Los hermanos López habían pedido una curatela ( es una institución civil de protección del patrimonio de las personas sin plena capacidad de obrar por sí mismas) desde meses antes de la compraventa del inmueble, hecho ocurrido en diciembre del 2020. En la denuncia se asegura que el Arzobispado, a través de representante, engañó al padre de los denunciantes a firmar escritura del inmueble de su propiedad, ubicado en calle Ignacio de la Roza 644, Caucete.

Asimismo, se resalta en esta acusación que la operación se llevó adelante por un momento mucho menor al que dicta el mercado. La causa quedó bajo investigación del juez del Tercer juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez.