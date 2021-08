La madre del joven que murió tras ser atropellado y abandonado apuntó contra el juez y los fiscales

Después del cruce que protagonizaron los fiscales y el juez de Garantías por el rechazo del juicio abreviado en la causa de homicidio culposo agravado, la madre de la víctima, el joven de 28 años que murió tras ser atropellado y abandonado, exhibió lágrimas de impotencia no sólo por el hecho que le arrebató a su hijo sino también por la resolución de la audiencia que no concretó una condena para el responsable del siniestro con consecuencias fatales.

Mariana Miranda es la madre de Rafael Morales, el chico que fue embestido por un automóvil que se dio a la fuga el pasado 6 de junio en Rivadavia, y con el dolor por la pérdida se mostró con bronca porque para ella todavía no se hace justicia. Tras la disputa entre los funcionario judiciales planteada durante la audiencia, la mujer apuntó contra ellos y les pidió que fueran más humanos.

"Tienen que ser un poquito más humanos, ponerse un poquito una mano en el corazón. Quiero que se haga justicia, que se de una condena correcta, más allá de todo", manifestó la mujer.

La mujer que busca que el automovilista que embistió a su hijo sea castigado por ello lo recordó entre lágrimas. Mientras sostenía su teléfono celular con fuerza, mostraba la foto del operario en los hornos de ladrillos abrazándola. "Rafael era un buen padre, laburador, todos los días se levantaba para trabajar. Cuatro chiquitos dejó (de 10, 8 y los mellizos de 3 años)", expresó quebrada en llanto.

"Yo ya no tengo vida, yo no sé cómo salir, ya no sé lo que es vivir. Más allá de que lo condenen o no lo condenen (al imputado Roberto Carlos Pereira), es una parte que me arrebataron, una parte mía y eso no lo pueden entender", sostuvo y cerró: "Todos tenemos hijos, todos somos mamás o papás. La verdad que a la justicia yo no la entiendo".

Por el caso, los representantes del Ministerio Público -Adrián Riveros y Sebastián Gómez- y la defensa del acusado no lograron que el acuerdo mutuo fuera aprobado por el juez Federico Rodríguez y por tanto no hubo sentencia. Se espera que el Tribunal de Impugnación resuelva el incidente entre los judiciales y que la causa llegue a una resolución. Mientras tanto, el conductor permanecerá tras las rejas por los próximos meses, como lo había dispuesto el magistrado en un principio.