Causa contra el Arzobispado: esta sería la prueba clave que avala a la escribana involucrada

El caso que tiene en la mira de la Justicia al Arzobispado San Juan de Cuyo podría tener como imputados no sólo al obispo coadjuntor Carlos María Domínguez, sino también a la escribana que fue testigo de la operación, Susana Celani. Si bien el juez que entiende en la causa será quién de lugar a los pedidos del fiscal o no, desde la defensa de la notaria explicaron que sería un error que las sospechas pesen sobre ella.

Según señaló el abogado José Becerra, su representada hizo todo lo que tenía que hacer para que la compra y venta del inmueble de la polémica se diera dentro de los marcos legales de la transacción. "Se está poniendo un manto de duda sobre su buen nombre, por lo que se está viendo afectada su imagen", indicó.

Acorde argumentó el letrado, quien ratificó que no hay ningún tipo de imputación sobre Celani por el momento, la profesional instrumentó la legalidad de la operación y tomó todos los recaudos necesarios, tal y como lo exige su función. En ese marco, dio a conocer el documento que respalda la postura de la mujer que podría ser investigada por la presunta comisión de defraudación agravada, como partícipe necesario.

Para el caso, mostró el registro en donde aparece que el jubilado que tiene incapacidad mental no está inhibido. Este documento pertenece al Registro de la Propiedad del Inmueble y el mismo avala que el señor López de 78 años no está inhabilitado para realizar la venta. "Es lo que cualquier escribano habría hecho, constatar si el inmueble puede ser transferido y si el propietario que lo hace tiene el permiso para hacerlo o no", agregó.

Siempre que se hacen estas operaciones, el escribano que interviene chequea que la persona que vende esté habilitada en todos los registros que manejan bienes, como lo son el Registro de la Propiedad y el Automotor.

Es por ello que Becerra manifestó que esta prueba será clave para la instrucción y para la defensa de su representada. "El fiscal puede pedir lo que quiera, pero sería una barbaridad que fuera imputada hasta que no se tengan todos los elementos de la investigación", expresó y añadió: "Hay que tener conocimiento de cuál es el rol de un escribano y qué trámites está obligado a realizar".

Hasta el momento, Celani no ha sido llamada a declarar ni en calidad de testigo ni como imputada. Es por ello que se espera que el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, tome decisiones respecto de los pedidos realizados por el fiscal Carlos Rodríguez.

Fuentes expertas en bienes raíces consultadas por este medio aseguraron que, a su entender, no habría mayores conflictos para la escribana, pues habría obrado acorde las exigencias de su profesión. "Si una persona no presenta ningún tipo de rasgo que haga sospechar de una incapacidad y en los registros no aparece como inhabilitada, entonces está apta para vender", dijeron.

Por otra parte, el abogado Becerra apuntó que hasta que un juez de Familia no diga que alguien está incapacitado para tal o cual cosa, no hay un marco legal. "Un juez de Paz no tiene competencia en estos temas. Incluso cuando se hizo la operación no estaba internado como ahora ni tampoco había una sentencia que dijera que estaba incapacitado", destacó.

Los hijos del jubilado que padece esquizofrenia denunciaron en la Justicia Penal que hubo irregularidades en la venta que hizo su padre a la entidad religiosa, quien vendió una casa en Caucete por un millón de pesos cuando su valor sería de 10 ó 12 millones de pesos. Por eso, el caso tomó estado judicial