Una sanjuanina terminó con un ligamento roto ante el violento robo de dos hombres

Hace unos días, una joven sanjuanina fue víctima de dos ladrones que con mucha violencia le robaron su celular y además le provocaron una dura lesión, le rompieron un ligamento de su cuerpo.

Según expresó la víctima en redes sociales, estos ladrones iban con las mochilas de ‘Pedidos Ya’. Enojada por la situación que vivió hizo su descargo en las redes sociales: “me robaron dos chicos que venían con la mochila de pedidos ya, uno morocho y otro teñido, me robaron el celular y me rompieron un ligamento”.

En el mensaje también pidió que todos se cuiden ante estos casos: “tengan cuidado porque ya no se puede andar tranquilx por ningún lado” (sic).

Y finalizó: “si alguien por esas casualidades les ofrece un celular J6 plus con un montón de archivos de la facultad, o les llegan a hablar por mis redes, por favor les pido que se comuniquen conmigo. Tengo cosas importantísimas en la tarjeta de memoria, sé que seguro no lo recupero, pero si por esas casualidades saben algo, me avisan. Muchas gracias.”

