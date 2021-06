Una mujer le quiso bajar la puerta a palazos a su ex novio y rompió un patrullero

Una mujer enloqueció y terminó siendo condenada en Flagrancia por agredir a su ex novio e intentar meterse a la vivienda del hombre.

El violento episodio ocurrió este martes cerca de las 4.30 de la madrugada cuando la mujer llegó hasta la casa del barrio Laprida, en Chimbas, y comenzó a gritar desde la puerta para que su ex pareja salga de la casa.

El sujeto no quiso salir puesto que pesa sobre él una prohibición de acercamiento a la chica y, por eso, ella se puso más agresiva y comenzó a darle palazos a la puerta del fondo.

El ex novio rápidamente le pidió a un vecino que llame al 911 y un patrullero llegó para calmar la situación.

Una vez dentro del móvil, la detenida continuó con la violencia y rompió la manija de una de las puertas del patrullero.

Este miércoles, fue condenada en el Fuero Especial de Flagrancia. Recibió una pena de 10 años de prisión condicional, por lo que no irá presa, pero no puede acercarse a menos de 200 metros de la casa de su ex.