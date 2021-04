El bebé sanjuanino agredido por una niñera tiene graves secuelas y temen que todo quede en la nada

Hace cuatro años se conocía el terrible caso de una niñera oriunda del Médano de Oro que golpeó a un bebé de tan solo 9 meses al punto tal de casi quitarle la vida. El hecho sucedió el pasado 6 de diciembre del 2017, cuando los padres del menor recibieron un llamado urgente por parte de la cuidadora diciendo que el más pequeño de los niños no dejaba de llorar por unos intensos dolores. La madre del menor, que es enfermera, rápidamente lo llevó a un centro de salud y luego pudieron comprobar que el pequeño tenía tres fracturas en el cráneo, hematomas, lesiones en la retina y otros problemas que devinieron en una internación en terapia intensiva. "Casi se muere y fue de milagro que puso superar esas primeras 24 horas que fueron claves", recordó la madre del pequeño, Paola Correa, que en actualidad sigue pidiendo justicia. Y es que a cuatro años de lo sucedido, el menor tiene graves secuelas y la causa judicial corre el riesgo de quedar prescripta, según informaron desde el entorno de la víctima.

Según contó el abogado querellante, Franco Montes, "desde que apelamos el procesamiento dictado por el entonces juez del Primer Juzgado de Instrucción Benito Ortiz (hoy retirado) en mayo del 2019, la Cámara de Apelaciones no se ha expresado al respecto". Y agregó que "llevamos casi dos años esperando alguna novedad, porque al paso que va la causa corre un serio peligro que se prescriba. Estamos a dos o tres meses que eso pase por la morosidad de la segunda instancia".

Esta es Noelia Velázquez, la niñera señalada como golpeadora.

Por otro lado, la familia del menor informó que el pequeño no volvió a ser el mismo después de aquel inolvidable 6 de diciembre. "Mi hijo actualmente no camina porque se le produjo un ACV, tampoco puede ver porque tuvo serias lesiones en el nervio óptico y recibe un tratamiento de kinesiología todos los días", contó angustiada. Y agregó que "ella en cambio (la niñera) nunca fue detenida y hoy camina con total libertad por la calle y a veces no la encontramos como si no pasara nada".

En su momento la niñera en cuestión, identificada como Noelia Velázquez, argumentó que las serias lesiones en el cráneo, en la retina y otras partes del cuerpo del menor se habrían producido por una caída del changuito. "Eso fue totalmente desmentido por los médicos que lo atendieron porque era imposible que mi hijo tuviera esos problemas de salud tan preocupantes por una simple caída del carrito", finalizó la madre del menor.

En aquellos años el juez Ortiz procesó a la mujer acusada por lesiones graves culposas e interpretó que las mismas fueron cometidas en un descuido y no con intencionalidad. Algo opuesto a lo que planteó la querella que ahora espera respuestas.