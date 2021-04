Así era el modus operandi de la "madama" acusada de prostituir a su sobrina y otra menor

El caso de la menor prostituida por su propia tía que involucra a un conocido empresario y un dirigente está en plena investigación y arrojó nuevos datos con el testimonio de otra menor en la causa. La misma contó que la imputada la invitó a su local de ropa para una producción de fotos de los productos que se vendían, y que en esos momentos le ofreció prostituirse a cambio de dinero con “empresarios y personas conocidas”, según detalló una fuente del caso. La chica en cuestión es amiga de la menor que dio el primer testimonio y tenía 15 años cuando sucedió esta propuesta que no aceptó.

Las fotos que se sacaban en el local de ropa las menores teóricamente eran para promocionar los productos. Y eran en esos encuentros que suelen demorarse al realizarse varios cambios de muda, que la mujer que ahora está detenida e imputada de varios delitos graves, se acercaba en tono de confianza para hacer el ofrecimiento donde ella sacaba un redito económico.

De momento se estableció que mencionado local de ropa no fue el sitio donde sucedieron los encuentros con los clientes, pero que si era el ámbito donde se cerraban los ofrecimientos. Por el testimonio de la segunda menor, y en conjunto con la primera víctima, la fiscalía expuso que la principal sospechosa aparentemente no tenía escrúpulos en ofertar a las adolescentes como objeto sexual. Su sobrina aseguró que la mujer hizo contacto y la ofreció, fuera de Cassab y Galván, a otro empresario para que tuviera sexo en una finca, pero por algún motivo el encuentro no se concretó. Este punto está siendo analizado en conjunto con varios teléfonos, redes sociales y otros testimonios.

Lo concreto es que las pruebas recientes arrojaron una nueva imputación para los tres detenidos. A la tía de la menor, principal sospechosa, se la acusa del presunto delito de promoción y facilitación de la prostitución doblemente agravado por el vínculo y por tratarse de una menor de edad. Además, le agregaron la imputación de explotación económica de la prostitución, en concurso real con una pena que podría ir de los 10 a los 15 años de cárcel. Y un tercer delito que le atribuyen es por otro hecho de promoción y facilitación de la prostitución por el supuesto ofrecimiento que hizo a la amiga de su sobrina para que tuviera encuentros sexuales a cambio de dinero.

En tanto que al empresario Carlos Hugo Cassab y el dirigente social Roberto “Fido” Galván también se le imputaron nuevos delitos. En principio, ambos estaban acusados de estupro, que tiene pena de 3 a 6 años de prisión. Pero con las nuevas pruebas, la fiscalía entendió que los dos sean imputados del delito de promoción y facilitación de la prostitución. Los argumentos de esto es que Galván y Cassab, aparentemente, ofrecían regalos y dinero a la menor con vistas a concretar otras citas y la tomaron como un objeto sexual.

Ahora Cassab, por su edad avanzada y estado de salud, sigue detenido en comisaría hasta que se le coloque la pulsera electrónica y luego será trasladado a un domicilio particular por decisión del Juez Matías Parrón. En tanto que la tía de la menor y Galván continuarán detenidos en la Central de Policía de manera preventiva durante el término de 6 meses hasta que finalice la investigación penal preparatoria.