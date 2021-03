Rompió el silencio la madre de uno de los "prófugos de Casuarinas", ¿qué dijo?

Este jueves habló la madre de Emerson Salinas (21), uno de los dos jóvenes que escaparon de la comisaría de la Seccional Nº32 de Casuarinas por la banderola de un baño, y continúan prófugos. El otro hombre es Luis Vargas, de la misma edad. La mujer, Sandra Aguilar, aseguró que su hijo escapó porque es inocente y, en medio de maltratos, los policías querían que confiese un crimen que no cometió.

Según Vargas, “lo acusan porque se encontró una mochila negra con efectos y le pegaban para que se hiciera cargo del robo, siendo que se había encontrado las cosas".

“Emerson como Luis Vargas no son peligrosos delincuentes. Se casaban de golpearlos ahí, ¿qué decisión puede tomar? Es un muchachito, los de la brigada casi me lo mataron a golpes cuando lo detuvieron, lo patotearon. Lo llevaron a Las Casuarinas y allá le siguieron pegando”, dijo Aguilar según publicó Diario de Cuyo.

También llamó a que sigan prófugos. Ya que si los capturan “me los van a matar, yo estoy desesperada, no sé qué hacer. Si se entregan sabemos lo que va a pasar, y si no se entregan, también sabemos lo que va a pasar”, agregó quien es la madre de Salinas. “No sé dónde está, por mi casa no vino y no he hablado con él. Pero le diría que no se entregue porque va a terminar en un cajón”.

La policía continúa buscando a Salinas y a Vargas por distintos barrios de Caucete, Las Moritas y Marayanes. Sin embargo, no descargan que puedan haber escapado a otra provincia. "si hicieron eso, bien hecho, los felicito, yo no puedo perder a mi hijo por un delito que no cometió. Mi hijo tiene una bebé de dos meses, trabajaba en los hornos ladrilleros, andaba por el buen camino. Es una injusticia muy grande lo que está pasando", declaró Aguilar.