Policía asesinado por su pareja: un testigo vio al presunto homicida con un arma en la mano

La causa sobre el asesinato del policía Oscar Mura (28) en Chimbas está en pleno proceso de investigación y con el pasar de las horas se van a dando a conocer más detalles de lo sucedido esa madrugada trágica. Personal que investiga este hecho dijo que un testigo habría visto a Diego Roberto Espejo (presunto asesino) con una arma en su mano. Otra de las novedades, es que todavía no ha ido ninguna persona a expresar algo negativo sobre el oficial fallecido, ya que lo señalaban como que él “hostigaba” al único sospechoso en este hecho.

Según manifestaron investigadores de la UFI Delitos Especiales, el dueño del lugar cuando fue al fondo de su propiedad a ver qué ocurría dijo que vio a Espejo con la pistola en la mano, que la puso sobre la mesa y expresó la frase “miren lo que pasó”.

Desde el círculo más íntimo de Espejo y sus abogados defensores dijeron que Mura lo hostigaba, que le llamaba todo el tiempo y hasta que lo tenía esposado. Con estas declaraciones, personal de la justicia dijo que todavía no hay un testigo que haya declarado en contra de Mura, o que haya dicho que tenía actitudes violentas o denuncias en su contra.

Este domingo, en una audiencia atípica para la justicia sanjuanina, el juez de garantía Matías Parrón determinó suspender la audiencia de formalización para que se le practique exámenes psicológicos y psiquiátricos al imputado por homicidio agravado por el vínculo, Diego Roberto Espejo. Por esta orden, el fiscal que instruye en esta causa doctor Francisco Micheltorena expresó que el informe psiquiátrico se hará en el Hospital Rawson, y el psicológico por personal de la justicia; los resultados de estos exámenes ya estarían a disposición en las próximas 24 horas expresó el fiscal.

Audiencia realizada este domingo en Sala VI del Sistema Acusatorio.

Sobre los estudios para verificar si Espejo tenía pólvora en la mano expresaron que los resultados todavía no están disponibles. Estas pericias se llaman “barrido atómico” (será enviado a la provincia de Mendoza) y “absorción atómica”.

Este último domingo se llevó a cabo la primera audiencia contra Espejo y este tuvo una actitud de estar perdido, aturdido y en total estado de nervios. Por cómo se estaba desarrollando la audiencia no se pudo seguir adelante y el juez de garantía decidió finalizar la audiencia de formalización hasta que no se den a conocer los resultados de estos exámenes. No hay que pasar por alto que los fiscales, Micheltorena y Riveros, dieron a conocer el primer examen mental realizado al imputado y constaba que estaba lucido en el tiempo, que no tenía alucinaciones, que sabía la criminalidad del hecho y que estaba angustiado.