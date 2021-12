Confirmado: la prueba que demuestra que el hermano del Camaleón Saitta fue juzgado con otro nombre

Después de que Tiempo de San Juan publicara -en exclusiva- que el hermano detenido del Camaleón Saitta también usaba una identidad falsa, una prueba no sólo confirmó el hecho sino que también dejó al descubierto que fue juzgado y condenado bajo otro nombre en la provincia. Se trata de una foto de la Policía que lo identifica como Miguel Segundo Juárez y no como Nahuel Roberto Saitta, su verdadera identidad.

Cuando fue detenido el viernes pasado en Chimbas, el hermano menor de Pedro Ezequiel Iván Saitta -el sujeto doble identidad que se hacía llamar Leonardo Sampieri- dijo ser Segundo Miguel Juárez. Sin embargo, luego confesó que había mentido y que ese no era su nombre real. Esto llevó a los efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte a cruzar datos y a constatar que se trataba de Nahuel Saitta, un prófugo de la justicia de Mar del Plata con un interesante prontuario delictivo.

Fuentes allegadas a este diario habían señalado que Saitta (hno) no solamente estuvo escondido en la provincia con una identificación apócrifa durante 8 años -tal y como lo hizo su célebre familiar que cobró trascendencia primero- sino que también fue sometido al sistema judicial y hasta cumplió condena en el Penal de Chimbas con una identidad trucha.

Tras investigar a fondo, este medio accedió a la foto de Nahuel Saitta que circula en la Policía pero con el nombre y D.N.I de Miguel Juárez. Lo escandaloso es que la persona con ese documento y ese nombre fue juzgada dos veces en San Juan y purgó pena en el Servicio Penitenciario, sin que nadie notara la falla.

Acorde a los datos obtenidos, como Miguel Juárez, Saitta fue sentenciado en abril y en diciembre de 2018. La primera condena que pesó sobre sus hombros fue dada en Flagrancia por portación ilegítima de arma de fuego. En esa oportunidad, recibió una pena de un año y cinco meses de prisión de cumplimiento condicional en juicio abreviado. Fue por ello que quedó en libertad.

No obstante, no pasaría demasiado tiempo sin entrar en conflicto con la ley puesto que a fin de año volvió a caer. Esta vez, el sistema judicial no fue tan piadoso con él y lo envió directo tras las rejas. Por el delito de estafa, fue sentenciado a 4 meses de prisión efectiva por decisión de la Sala I de la Cámara Penal.

Lo que se estima es que a 'Miguel Juárez' le unificaron penas y por eso pasó un año y 10 meses dentro de la cárcel, tal y como lo indicaron las fuentes a este diario. Así era trasladado Nahuel Saitta a la Central de Policía

Todo habría quedado en la nada si no hubiera sido por el mismo protagonista de esta historia que, cuando se vio acorralado por efectivos policiales por realizar peligrosas maniobras con un auto -robado-, confesó su verdadera identidad. Saitta (hno) quedó alojado en los calabozos de la Central de Policía y a disposición de la justicia.

Por el momento, ninguna autoridad se ha expedido sobre el tema. Lo cierto es que el joven de 29 años que es buscado por la justicia marplatense ya fue requerido por la misma para comparecer por varios delitos, entre los que se destaca un homicidio ocurrido en 2013.

Ahora bien, qué será de su destino en estas tierras es un misterio y, como si fuera una película, el integrante de la familia de camaleones tendrá más capítulos que encarnar.

Escabullirse, cuestión de familia

Del mismo modo que su hermano, Nahuel Saitta engañó a las autoridades usando otro nombre para zafar del asedio policial. Es que desde 2013 estaba prófugo de la justicia de Mar del Plata. Su historia parece calcada a la de su familiar, el célebre Camaleón Saitta, cuya figura cobró protagonismo a mediados de este año.

Es que Pedro Iván Saitta, alias Leonardo Samiperi, también se ocultó en San Juan con otra identidad para evitar ser encontrado por la policía marplatense. Buscado por un crimen ocurrido en 2013, inició una nueva vida y con el negocio de venta de autos se convirtió en un empresario que administraba un concesionario de vehículos de alta gama.

Todo marchaba bien para 'Sampieri' cuando sus conflictos con la justicia lo expusieron al punto que descubrieron su identidad. Tras ser denunciado por una ex pareja y por un allanamiento en el que le encontraron armas de fuego ilegales, quedó en la mira. Se vio arrinconado y escapó, para cuando las autoridades supieron que todo lo que representaba era una fachada. Mas´tarde se entregó, asumió culpas y hoy cumple pena en el Penal de Chimbas.