Esta es la sanjuanina que trató cortarle el pene a su ex: aceptó 10 años de cárcel

En la Sala I de la Cámara Penal, se llevó adelante el juicio abreviado contra la sanjuanina que atacó a su marido e intentó cortarle el pene, quien tras el acuerdo de su defensa con la Fiscalía fue condenada a 10 años de prisión efectiva por decisión del juez Martín Heredia Zaldo.

Si bien la defensa técnica de Rocío Godoy trató de cambiar la calificación de la imputada para que no recibiera una condena más dura, finalmente fue juzgada por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en prejuicio de su ex pareja, Walter Vega, a quien le propinó tres puntazos con una tijera y por poco no lo mató.

El lunes trascendió que la representante del Ministerio Público Marcela Torres había acordado con el defensor oficial Carlos Reiloba el castigo para Godoy y por ello el juez de Cámara ratificó hoy el acuerdo entre las partes. La fiscal argumentó que pidió el mínimo de la escala penal porque asumió la responsabilidad y no tiene antecedentes penales.

La increíble historia sucedió el 21 de septiembre de 2020 en Villa Juan XXIII, en Chimbas, y en aquella oportunidad la mujer aseguró que habían sido víctima de un violento asalto. Sin embargo, la jueza Gema Guerrero, a cargo provisoriamente del Segundo Juzgado de Instrucción, investigó lo sucedido y descubrió que se trató de una mentira para ocultar el ataque.

Los policías de la Brigada de Investigaciones Norte la dejaron al descubierto, después de que la mujer fingiera haber sufrido un robo. Es que la misma llevó a su marido al Hospital Rawson con un puntazo en una pierna, otro en la espalda y una tercera herida profunda en el abdomen. En ese momento, dijo que ambos fueron sorprendidos por tres ladrones que los agredieron a cuchillazos y le robaron la billetera con 4.000 pesos.

Sin embargo, ningún vecino vio el incidente y las cámaras de seguridad de la zona no registraron el movimiento de esos tres desconocidos, por lo que la versión se puso en duda y el relato de la víctima giró la historia. Cuando Walter Vega mostró una mejoría de su salud, declaró ante la Policía y cambió el curso de la investigación.

Ahí relató que Rocío Godoy, su mujer, lo había querido asesinar. Contó que no hubo ningún robo. Que esa noche del 21 de septiembre, la chica le hizo escenas de celos y se puso violenta, tanto que intentó cortarle el pene, indicaron fuentes del caso. Según habría dicho el hombre, él consiguió frenarla y fue entonces que le propinó esos puntazos en distintas partes del cuerpo con una tijera.

La magistrada procesó esta última semana a la mujer por el delito de homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa, y falsa denuncia, además dispuso su prisión preventiva.