Le compró una bicicleta en cuotas a su hijo y se la robaron mientras entrenaba: "Está destruido"

Dramático. Así fue el momento que vivió Valentino, un niño sanjuanino de 12 años, cuando entrenaba en la pista de bicicross de Rawson. El pequeño, quien estaba acompañado de otro atleta, fue asaltado y golpeado en el predio. Si bien sufrió golpes y no necesitó de internación, su angustia ahora pasa por la bicicleta que le robaron y que su madre le compró con mucho esfuerzo.

El violento episodio ocurrió el viernes pasado, cerca de las 20 horas. Según contó Noelia, mamá del deportista, todo sucedió en cuestión de minutos y no hubo tiempo de poder evitar el robo. "Yo estaba estudiando y de repente me llamó mi pareja, me dijo que a Valentino le robaron la bicicleta y lo golpearon. Fui corriendo hacia donde él estaba. Cuando me vio me abrazó y me gritó desesperado por la bicicleta", comentó la mamá.

Según el niño, al menos cuatro delincuentes lo atacaron cuando andaba en bicicleta: "Parece que esos chicos estaban jugando al fútbol en el velódromo. Cuando mi hijo se dio cuenta que se les venían encima, empezó a andar. Pero lo tiraron de la bicicleta, provocándole un chichón en la cabeza y algunos raspones en el cuerpo. Fue terrible".

Después de que los médicos constataron que el pequeño se encontraba bien de salud, la preocupación de él y su familia pasa por el rodado que habían adquirido dos semanas atrás y en cuotas. "Los papás vieron la situación y salieron a buscarlos, pero son rápidos. Él está angustiado. La bicicleta lo es todo, es con lo que compite, es su pasatiempo. Nos está costando mucho poder recuperarla", apuntó.

Noelia agregó que ya radicaron la denuncia y que incluso, aportaron algunas pistas sobre dónde podría estar el rodado. Sin embargo, hasta el momento no tuvieron respuestas por parte de la Policía. "No me queda otra que esperar, yo sola no puedo hacer nada. Me gustaría que se haga justicia. Mi niño no está bien emocionalmente. Nosotros tampoco, todavía no terminamos de pagar esa bicicleta. Pedimos que la devuelvan o me la vendan en un precio menor", apuntó.

El testimonio de la mamá de Valentino: