Otro gendarme de Barreal denunció una estafa por 360 mil pesos con criptomonedas

Apareció otra denuncia por estafas con supuestas inversiones en criptomonedas en la plataforma Intense Live. La semana pasada, TIEMPO DE SAN JUAN publicó el caso de un gendarme de Barreal que acusa a otro efectivo de la fuerza de embaucarlo con 435 mil pesos con ese verso. Ahora es otro miembro de la misma unidad que apunta contra un comerciante jachallero, a quien le dio 360 mil pesos para invertir en criptomonedas y no recuperó un solo peso, indicaron fuentes tribunalicias.

Este último caso tiene como damnificado al gendarme Elio Vega, que trabaja en el Escuadrón 26 de Gendarmería con asiento en Barreal, quien esta semana radicó la denuncia en compañía de la abogada Sandra Leveque en la Fiscalía de Instrucción nº1. Es que la presunta estafa será investigada por Justicia local. De hecho, la denuncia que se hizo pública la semana pasada y que fue presentada meses atrás en el Juzgado Federal, también pasó a esa órbita. El juez federal Leopoldo Rago Gallo se declaró incompetente en esa causa iniciada por el otro gendarme, de apellido Ferreyra, y giró las actuaciones a un juez de instrucción del fuero local.

En esta segunda denuncia, el gendarme Elio Vega señala al comerciante Maximiliano Parada y nombra también a la mujer de éste como las personas que lo metieron en esta suerte de estafa piramidal con la plataforma digital Intense Live. Eran amigos con Parada y fue éste quién le propuso que invirtiera en ese tipo de negocios que, mediante el depósito de 300 dólares en paquetes de criptomonedas, prometía ganancias del 30 por ciento mensual. La propuesta resultaba tentadora porque le decía que, al cabo de 12 meses de cobrar esos intereses, podía retirar todo el dinero invertido inicialmente.

Según su presentación, las charlas comenzaron en septiembre de 2020 y finalmente lo convenció. En enero de 2021, Vega transfirió 240 mil pesos a la cuenta de Parada y posteriormente su madre le entregó en mano a Maira Domínguez –la mujer del comerciante- 600 dólares más para aumentar la inversión.

Aseguró que Parada le abriría la cuenta a su nombre en Intense Live y luego él operaría personalmente. Como en el otro caso, le prometió que en 45 días iba a obtener sus primeras ganancias. Sin embargo, llegó marzo y abril y no recibió nada de los intereses. Después logró entrar a la supuesta cuenta y vio que tenía 800 dólares, pero no pudo comprar Bitcoin, tampoco retirar el dinero o transferirlo. A los días detectó que directamente no podía entrar a la cuenta y le aparecía: “Error 1020”.

Fue entonces que empezó a sospechar que estaba frente a una estafa, además ya corrían rumores sobre un fraude con criptomonedas y que había otros gendarmes damnificados. También se enteró de la denuncia del gendarme Ferreyra contra el subalferes Francisco Cano por otro fraude de 435 mil pesos. Mientras tanto, Parada no le daba respuesta y mantuvo esa postura hasta la fecha. Fue por esto que hizo la denuncia. Ahora los dos casos están en la Justicia local y no se descarta que aparezcan más denuncias.