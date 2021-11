La defensa del funcionario judicial denunciado por violencia de género habla de 'dos victimarios'

El abogado defensor de Mario Parisí, alto funcionario judicial sanjuanino acusado de golpear a su pareja en varias ocasiones y provocarle la fractura de coxis, aseguró este lunes que al haberse constatado lesiones en el cuerpo de su cliente, son varias las hipótesis de lo que pudo haber pasado y mencionó la de los "dos victimarios".

Nasser Uzair, uno de los dos defensores de Parisí junto a Fernando Castro, declaró en radio Estación Claridad que "Cuando concurrimos a la Central de Policía y se le hace un examen físico, ya ay un informe de algunas lesiones que tiene el doctor Parisí". "Entiendo que puede haber existido no sé si enfrentamiento pero hay que ver las circunstancias, algo debe haber sucedido eso quedará en claro cuando pueda hablar más profundamente con él".

Mario Parisi es un alto funcionario judicial.

Parisi, que ejerce como coordinador del área de Asistencia Jurídica del Poder Judicial de San Juan, permanece detenido tras entregarse a la justicia este domingo, después del pedido de detención del fiscal interviniente, Roberto Ginsberg.

Para Uzair, "por el cargo que tiene no está pasando un buen momento, fue todo muy rápido y estamos esperando la oportunidad para aclarar los hechos. El doctor Parisí está ansioso por decir su verdad". Según el letrado, "por lo poco que tengo entendido, no sucedió de la forma en que se está publicando, lamentablemente esto está de muy de moda socialmente, todos los días tenemos noticias de situaciones así, y siempre se trata de colocar a una de las personas en situación de víctima y a la otra de victimario. La experiencia nos dice en muchos de estos casos y se ha podido comprobar judicialmente que hay veces que el victimario no es lo que se dice y en ese caso puede haber dos victimarios. O una víctima que primero fue tratada de victimario, y luego por las pruebas que se acercan al proceso, se demuestra todo lo contrario".

Según en defensor de Parisí, "si una persona que ha sido denunciada como presunto victimario en un contexto de violencia de género si tiene lesiones que son certificadas, cambia radicalmente lo que se viene hablando. Estos casos que salen a la luz muchas veces desde un primer momento, lo primero que se culpa es al hombre, y en muchos casos no fue el hombre, o fue mutuo, o empezó la otra persona y lo que hizo el imputado es a veces defenderse. Estoy dando todo el abanico de casos".

Uzair concluyó anticipando los pasos a seguir, dijo que sobre el pedido de excarcelación, el fiscal puede oponerse pero el que tiene la palabra final es el juez de garantías. "El doctor Parisí tiene todo el derecho de ser excarcelado, lo vamos a solicitar y es totalmente procedente", aseguró.