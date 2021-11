No podía acercarse a su ex pero fue borracho hasta la casa y el mismo llamó al 911: terminó preso

Un sujeto que tenía una prohibición de acercamiento a la casa de su ex pareja, se embriagó y cayó a hostigar a la mujer.

Se trata de Fredy Vidal Bermeo, un hombre oriundo de colombia que violó la restricción perimetral y terminó preso y condenado.

Lo insólito de la situación es que fue él mismo quien llamó a la Policía cuando estaba en la casa de la víctima.

Según informaron desde la Justicia. Bermeo se emborrachó y fue hasta la casa de su ex mujer, ubicada en calle 6 y Lemos, en Pocito. Ella, no lo dejó entrar y le mostró la orden perimetral que le impedía estar ahí.

Sin embargo, Bermeo no aceptó la situación y no tuvo mejor idea que llamar a la Policía para decirles que su ex no lo dejaba entrar a la vivienda.

Cuando el patrullero llegó, la mujer les mostró la orden judicial y Bermeo terminó preso.

El colombiano recibió una sentencia de un mes de prisión condicional, este viernes. Esto quiere decir que seguirá en libertad pero si vuelve a cometer una falta irá derecho al Penal de Chimbas.