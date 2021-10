Atroz femicidio en Media Agua: el asesino ¿intentó violarla?

Si bien no existe una razón que justifique semejante atrocidad, para los investigadores del femicidio de Media Agua resulta todo un misterio qué fue lo que desencadenó la furia en Marcelo Vilchez que atacó con una violencia demencial a su ex pareja Brenda Flores.

En ese contexto, los fiscales que instruyen el caso que se encamina a ser archivado, ya que el sujeto que le propinó 15 puñaladas a la víctima está muerto, analizan todas las pruebas recolectadas para establecer qué fue lo que pasó y qué razón propició la agresión brutal. Para ello, poner bajo la lupa la escena del crimen resulta vital.

Según señalaron las fuentes, el cuerpo de Brenda -o "Pechu", como la apodaban sus amistades- estaba en la habitación de la hija de la pareja, apenas con una remera y desnuda en la parte inferior. Ese indicio podría hacer pensar a los investigadores que el femicida intentó abusar de ella, antes del ataque.

Lo que suponen los peritos es que Vilchez no llegó a concretar la violación, ya que el examen de autopsia al cuerpo reveló que no hubo acceso carnal. Esa línea de investigación no descarta que quizás una posible resistencia haya desatado el ataque, sobre todo por los antecedentes de violencia que el femicida tenía.

Es que fuentes allegadas confirmaron que cargaban con dos episodios en su pasado. En el 2001, cuando el asesino tenía 23 años, fue denunciado por lesiones y en los últimos años quien lo acusó con las autoridades fue su ex pareja, la que solicitó al Juzgado de Paz Letrado de Sarmiento una prohibición de acercamiento.

A los pies, en medio de un charco de sangre fresca, se encontraba el arma homicida, un cuchillo de carnicero. Aunque se hallaban dentro de una vivienda, resulta difícil creer que el arma fue circunstancial y posiblemente el asesino haya premeditado, en algún punto, el femicidio. Está claro que todas son conjeturas y será la Justicia, a través de la UFI Delitos Especiales, la que determine la teoría del caso.

Cómo se sabe, El cuerpo de Vilchez que decidió quitarse la vida después de arrebatar la de la madre de su chiquita de 3 años estaba en la habitación matrimonial. Se había ahorcado con alambre y sus restos yacían en la cama que hasta hace poco había compartido con la víctima fatal. Tenía puesta una remera y un short, y estaba descalzo.

Mediante los testimonios, los fiscales también buscarán armar el rompecabezas. Se prevé que algunos puedan dar cuenta de la clase de relación que existía entre la víctima y el femicida, quienes se estaban separando. A pesar de que el padre de Brenda negó la separación fente a los medios de comunicación, aún en shock por lo vivido, mujeres cercanas al entorno de Brenda confirmaron que habían terminado la relación.

Aunque las redes sociales son un reflejo de una parte de la realidad de la persona que las usan ayudan a identificar un perfil. En esos espacios virtuales, Brenda se mostraba como una mujer combativa y conciente de la violencia de género. Incluso, en varios posteos adopta una postura firme contra el machismo. Este detalle para expertos en la materia como Adriana Ginestar de la Dirección de la Mujer resulta no menor, ya que asegura que mientras mayor sea la oposición a los límites de un violento y machista, mayor es la violencia con la que responde.

Además, Brenda había sido víctima de violencia de género con su pareja anterior, a la que había denunciado, por lo que no sería extraño especular con que lo habría amenazado con acusarlo con las autoridades por su comportamiento. Un allegado a la familia habló con Tiempo de San Juan y confirmó que Vilchez estaba catalogado como una persona violenta.

Tal vez Brenda no tuvo tiempo de denunciar el calvario que vivía en manos del padre de su hija más chica o quizás creyó que la violencia no se repetiría y le dió otra oportunidad, pues horas antes del crimen se los vio juntos y sin conflicto aparente. Sea lo que sea, ella no está más y se fue por capricho de alguien que pensó que era dueño de hasta su vida.

A pesar de que la único testigo del hecho no será sometida a Cámara Gesell, pues consideran que ya bastante trauma sufrió al descubrir la macabra escena y dar aviso a los adultos, la Justicia atará todos los cabos posibles para cerrar un caso que desde el vamos quedará impune.