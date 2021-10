La esposa del ex comisario perdido en Iglesia aseguró que el último rastro es en una peligrosa zona

A 4 días de la desaparición de un ex comisario en Iglesia, su esposa dio detalles de la búsqueda del hombre de 77 años y pidió ayuda a quienes pudieran ayudar a encontrarlo. A radio FM Cumbre, Silvia Martínez confirmó que el último rastro fue hallado en Los Horcones, una peligrosa zona.

Si bien esta no es la primera vez que José Luis Zabala desaparece, ya que sufre una enfermedad mental que lo hace desorientarse, la situación se volvió preocupante no sólo por el correr de los días sino también en el lugar donde se perdió su rastro. Es que el lugar donde señalaron los canes de búsqueda tiene pozos de importante profundidad y temen que por allí haya caído. Sin embargo, hasta el momento la búsqueda no ha tenido éxito.

El ex policía oriundo de Buenos Aires vive en la Estancia Guañizuil y de allí desapareció el jueves. Su esposa se había ido a trabajar y cuando regresó ya no volvió a saber de él. Hace un mes atrás, Zabala se había extraviado y durante dos días tuvo a su familia en vilo hasta que apareció.

"Lo encontré en la montaña, estaban desmayado, se había caído y estaba golpeado", contó la mujer que dijo estar desesperada. "Pido que si alguien lo levantó en un vehículo, que por favor de aviso a las autoridades", indicó.

Si bien tiene edad avanzada y padece una terrible enfermedad mental, su estado físico es óptico. Así lo destacó la esposa, quien detalló que son maratonistas y que están acostumbrados a la resistencia en la montaña. Por esa razón, se mostró esperanzada de poder encontrar con vida a su marido, a pesar del tiempo que transcurrió.

Con un pantalón de jean celeste claro, zapatillas negresa y un buzo de color verde era la ropa que vestía al momento de perderse.

Con ayuda de vaqueanos, en el operativo trabajan personal de la Policía de la provincia y de la división Canes de la Policía Federal Argentina.