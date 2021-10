Detuvieron a una chica trans por asaltar a un remisero en Concepción

Una chica trans fue detenida este lunes al mediodía en Concepción después de que el remisero que la trasladaba denunciara que intentó asaltarlo. Según informó el Caza Noticias, el chofer que ya le había entregado sus pertenencias a la pasajera que lo amenazaba vio a un patrullero de la Policía y alertó a las autoridades sobre lo que le sucedía.

Acorde contó el remisero que estuvo en aprietos, todo comenzó cuando levantó el pasaje en el centro, en Jujuy y Córdoba, y la sospechosa le pidió que la llevara a Concepción, más precisamente a la intersección de Corrientes con Mendoza. Una vez que llegaron a ese punto, contó que le solicitó que la dejara en el barrio Gral Acha y, cuando arribaron, lo asaltó.

"Me dijo 'perdiste, dame la billetera y el celular'. Le dí la plata, pero no el teléfono. Le decía que era lo único que tenía para trabajar. Me pidió que anduviera un poco más y ahí vi a la Policía", detalló el conductor del remis.

Apenas frenó en inmediaciones de Mendoza y Circunvalación, se bajó y fue directo a los uniformados para decirles que lo estaban robando. Los mismos serían de la Comisaría 2da, quienes auxiliaron de inmediato al denunciante y tomaron control de la situación.

A la espera de un fiscal para intervenir en el hecho, se estima que el fuero de Flagrancia será el que interfiera en la causa que estaría caratulada como robo en grado de tentativa.