Agresión a mujer policía: qué dijo en su defensa, el oftalmólogo acusado

Que él jamás golpeó a la agente. Que ni siquiera no sabía que era policía. Que ella nunca se identificó. Que no violó ningún cordón sanitario porque salió minutos antes de su casa. Y que fue ella quien lo trató de una manera prepotente y lo amenazó. A grandes rasgos esto es lo que declaró el oftalmólogo acusado de agredir a una mujer policía la semana pasada, según expresó su abogado defensor Marcelo Fernández Valdez.

Con esto, el letrado salió a enfrentar las versiones que dio la Policía y que motivó una denuncia contra el oftalmólogo Alejandro Lo Cascio Constantini por lesiones y atentado y resistencia a la autoridad. El profesional fue indagado días atrás, pero sólo por el presunto delito de resistencia a la autoridad dado que no se constató que la agente Daniela Castaño tuviese signos de una agresión física.

El hecho ocurrió el lunes 24 de agosto en un cordón sanitario dispuesto ese día en las calles Aberastian y General Paz, como parte del bloqueo preventivo por el brote de pandemia en aquella zona de Capital. La mujer policías denunció que Alejandro Lo Cascio Constatini hizo caso omiso a la orden de identificarse y de no ingresar al sector, que incluso la insultó y que después le dio dos golpes. Y que después de esto, el hombre se metió a su casa.

El denunciado. Este es Alejandro Lo Cascio Constantini.

El abogado Marcelo Fernández Valdez, el defensor del oftalmólogo, aseguró que la mujer policía dio una versión que no se ajusta a la verdad. Según el letrado, el profesional declaró que ese día salió de su casa para comprar comida y que la agente no lo vio porque estaba distraía mirando su celular. Que regresó a los minutos porque la rotisería estaba cerrada y fue ahí que la mujer policía se le fue encima.

“Vio a esta persona de mameluco blanco detrás de él, que en un tono muy prepotente y con voz elevada, le dijo que no podía ingresar. Ante esto él respondió que había salido y volvía a su casa. Siguió caminando con esta persona por atrás y le explicó que su domicilio quedaba en esa cuadra, que no estaba poniendo en riesgo la vida ni salud de nadie porque iba con barbijo. Que no habían más personas en la calle cerca y que conocía de lo que hablaba porque era personal de salud”, relató Fernández Valdez.

También señaló que, de acuerdo a la versión del oftalmólogo, esta persona nunca se identificó como personal policial, de salud o de la municipalidad, que lo siguió, no guardó distanciamiento y siguió hablando por celular. Agregó que la mujer preguntó a una vecina si Lo Cascio vivía en esa zona y esa otra persona lo señaló que sí. Según el abogado, el oftalmólogo llegó a la puerta de su casa y ahí la mujer del mameluco le tomó del brazo para impedir que ingresara la llave. Después volvió a intentar tomarlo de los brazos, pero él igual entró al interior de su propiedad.

El defensor. Marcelo Fernández Valdez, el defensor del profesional de la salud, ofició de vocero del ahora imputado.

“En ese momento le dijo que era policía y que iba a llamar a sus superiores. El respondió que si era policía debió haberse identificado y que le exhibiera algún tipo de orden judicial que justificara su intención de no dejarlo ingresar a su domicilio. Mi cliente le explicó que la denunciaría por abuso de autoridad y ella respondió que no sabía con quién se metía, que ella era autoridad y que ahora no saldría más de su domicilio”, aseguró el abogado.

En su declaración, Lo Cascio “aclaró que jamás se negó o se opuso a acatar una orden, puesto que lo que la persona que nunca se identificó como autoridad, fueron solo gritos y prepotencia. Nunca la tocó porque conoce las consecuencias que puede tener un acto de esa naturaleza. Que después, a través de los medios de comunicación, tomó conocimiento que era policía. Vio que en los medios y las redes lo identificaban como médico, haciendo circular sus fotos de su página de Facebook, y se decía que él la había agredido física y verbalmente”, contó Fernández Valdez. Agregó que la denuncia de la mujer policía fue una acción para cubrirse.

El caso está en manos de la juez Carolina Parra, del Segundo Juzgado Correccional, quien deberá contrastar las versiones de uno y de otro. Mientras tanto, el oftalmólogo sigue imputado del presunto delito de resistencia a la autoridad.