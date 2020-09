¿Cómo fue el ataque de un perro a un niño en Rivadavia?

En la tarde de este miércoles, un perro atacó a un chiquito de dos años, en la localidad de La Bebida, en Rivadavia. A raíz del ataque, el niño debió ser trasladado hacia el Hospital Marcial Quiroga, donde fue atendida por personal médico, quienes le realizaron 9 puntos en la cabeza, según indicaron fuentes policiales.

El domicilio del nene y la vivienda donde reside el animal son vecinos. Según comentó una de las propietarias del perro, Tania Sandoval, los fondos de ambos hogares no están separado, por lo que tanto sus hijos como la víctimas y sus hermanos era de cruzarse por esa parte para juntarse a jugar.

Tania Sandoval.

Esta vez, no fue la excepción. Sobre las 15:45, el pequeño de dos años se cruzó por el fondo para buscar a sus amigos y, cuando iba a golpear la puerta, el animal fue tras él y le mordió en la parte superior de la cabeza. Le ocasionó algunas heridas por las que le hicieron los puntos. Afortunadamente, el niño fue asistido por sus padres rápidamente y lo llevaron hacia el nosocomio de Rivadavia.

Tal como afirmó Sandoval, Neró -el nombre del can que sería cruza de manto negro o pastor alemán- no tenía antecedentes de ataques contra niños o adultos. Por ello, la sorpresa de sus propietarios fue mayúscula cuando se enteraron de lo ocurrido.

Tras el hecho, fueron personal policial de la Comisaría 34ª y de la Policía Ecológica. No se llevaron el perro ya que, según argumentó su propietaria, se les escapó a los efectivos. El animal está suelto ya que, hace unos días, les robaron las cuerda que lo sostenía. Sin embargo, luego del ataque, fue amarrado nuevamente con una cuerda en una puerta.

Por otra parte, sobre las 19, la madre del pequeño fue a radicar la denuncia del episodio pero "porque vino la Policía y no tuvo otra opción que hacerla. Pero está todo bien, no hay problemas entre nosotros, incluso si quieren llevarse el animal, no hay problema, estamos a disposición de la Policía", sentenció Sandoval.