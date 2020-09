En un posteo, la ex Reina de Capital se disculpó por asistir a la fiesta clandestina de Santa Lucía

Durante la noche del pasado viernes, la ex Reina de Capital, Siria Ayala, escribió un posteo en su cuenta de Facebook en el que se disculpó por haber asistido a la fiesta clandestina de Santa Lucía. La muchacha de 24 años fue una de los 48 detenidos en la madrugada del viernes.

"A veces nos pasan cosas malas producto de errores, de decisiones equivocadas o tontas, y tendemos a intentar ocultar o negar la gravedad de nuestros actos a los demás y también a nosotros mismos", escribió la joven. En el párrafo siguiente, mostró su arrepentimiento: "En mi caso siento mucho arrepentimiento y quiero pedir disculpas por mi error, lo he reflexionado bastante y por más que vivimos un escenario tan incierto, cambiante, estresante, sé que ésto no es excusa para no cumplir con lo que corresponde para cuidarme y cuidar a los que quiero y a todos los demás".

Finalizó su reflexión diciendo: "Espero que no se produzca ningún contagio por esta falta, espero y rezo por no haber afectado a nadie. Espero corregir este mal ejemplo y colaborar positivamente por el bienestar de todos".