Le destrozó el auto de una médica sanjuanina ¿enceguecida por los celos?

Un violento episodio se vivió el pasado miércoles en Capital con una mujer que atacó a una médica sanjuanina generando destrozos en su vehículo y amenazando de muerte a la profesional de la salud. El agravante es que la agresora estaba con sus hijos pequeños al momento en que ocurrieron los hechos.

Todo sucedió en lateral de circunvalación a metros de Av. Rawson, cerca de un local de comidas y quedó registrado por las cámaras de seguridad que compartimos en el siguiente video:

Según contó Leticia Celedón, la médica agredida, "la responsable es la ex pareja de mi novio que ni siquiera la conozco personalmente pero ya me viene agrediendo hace 2 meses. Se llama Eleonora Deciré Ferre y es preocupante porque esta mujer conoce todos mis movimientos y los de mi familia. Ayer me rompió el auto pero algún día podría hacer algo que sea incluso peor", sostuvo Celedón a este diario.

Y agregó que "aquella tarde yo me estaba preparando para ir a trabajar, estaba merendando y escuché que golpean la puerta. Era la ex mujer de mi pareja con los niños que empezó a insultarme a mí, a mi hijo y a mi pareja. En ese momento mi pareja salió a calmarla y ella no estaba en sus cabales. Después mi novio se fue para distraerla pero ella se quedó en la puerta y se puso a rayar a mi auto con palabras agresivas. Lo que más me preocupa es que estaba con sus hijos dándole un pésimo ejemplo", afirmó.

Pero no todo terminó ahí, porque una vez que la médica salió a la calle a ver cómo estaba su vehículo, la agresora estaba en la esquina esperando nuevamente para atacarla. "La vi en la esquina de mi casa y llamé rápidamente al 911. Estaba muy asustada, porque nunca me pasó algo así. Al verla me encerré en mi casa y después hice la denuncia en comisaría 2da", contó conmocionada.

El motivo de la agresión "es porque ella se inventó una historia que no es. Yo nunca le hice nada, nunca le respondí los mensajes que me manda. Me agrede porque soy la novia del ex. Me conoce por fotos, yo nunca la vi en mi vida. Yo con mi novio estoy hace 7 meses y ella hace 2 que me hostiga, por eso voy a ponerle una perimetral para que no se acerque. Tengo miedo que me pueda agredir a mi o a mi familia", finalizó.