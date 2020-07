Causa de la médica con COVID-19: en qué quedó la investigación

Hace más de dos meses, estalló el caso de la médica (cuarto caso) que se contagió con COVID-19 de su hermano hospitalizado. Familiar con la que se supone que no debería tener contacto. Por esta razón fue denunciada por Salud Pública y la investigación contra ella comenzó. Con el pasar de los días, ella se recuperó de coronavirus y se esperó que fuera a declarar ante el juez, pero ese momento todavía no llegó. Su abogado defensor, Dohmen declaró que, su estado de salud es delicado y por ello no podría ejercer su descargo.

Por esta razón, el juez del Primer Juzgado Correccional, Alberto Caballero, que instruye en la causa dio explicaciones de cómo va la investigación de este hecho, confirmando a Radio Colón, que hay 15 personas de la salud involucradas en la causa.

El juez expresó que todavía se está analizando todas las pruebas del hecho: “Se han pedido informes al Hospital y se está analizando la pericia documental. Además se pidió historia la historia clínica y los partes de los profesionales que trabajaron en esos días”, expresó el juez.

Con respecto a las testimoniales dijo, que: “se logró la testimonial de un profesional que ahora se está evaluando. Ahora estamos a la espera de recibir al resto de las personas”.

El magistrado dio el porqué de la tardanza de estas personas en ir a declarar, el cual explicó que se está respetando el protocolo al recibir los testimonios, ya que todos los que van a declarar son profesionales de la salud y están en contacto con el área de coronavirus.

Cabe aclarar que esta médica también está implicada al polémico vuelo sanitario donde están implicados otras dos personas, Rosa Contreras y Carlos Javier Porras. “Estamos trabajando en las escuchas, en las cámaras y los celulares”, expresó Caballero.