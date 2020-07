Reapareció el coordinador acusado de violación y la denunciante dejó un impactante mensaje en las redes 

A siete meses de que la justicia de Río Negro ratificara el fallo que absolvió al coordinador de viajes sanjuanino, Enzo Lampasona, acusado de abusar sexualmente de una estudiante a su cargo, el escandaloso caso sumó un nuevo capítulo con la reaparición del denunciado y la indignación de la joven que lo denunció.

Es que el sábado último, Lampasona protagonizó un acto solidario en un merendero de Chimbas que fue reflejado por una nota de Diario de Cuyo y, por ello, la muchacha que lo acusó de violación estalló de bronca y dejó fuertes mensajes en sus redes sociales. "Se me está cagando de risa en la cara", sostuvo en uno de sus tuits. Además, dijo: "Enzo Lampasona yo no me olvido".

Aunque Lampasona no recibió un castigo por parte de la justicia, pues no se encontraron pruebas suficientes para inculparlo, la demandante sigue convencida de la acusación. Luego de ser tratado como una estrella del fútbol local en la nota publicada, la presunta victima compartió el enlace y agregó: "Solo dejo esto y me desaparezco".

Unas horas más tarde, la joven volvió a cargar las tintas contra el acusado que compartió el acto solidario con conocidas figuras de la provincia, vinculadas al deporte: Emilia Colombo (ex Reina del Sol), Federico Paz (jugador de San Martín), Lucas Salas (jugador de Olimpo de Bahía Blanca) y Matías Giménez (jugador de San Martín).

La entonces alumna de un colegio secundario local, que había ido de viaje de fin de curso a Bariloche con una empresa de turismo en la que el coordinador trabajaba, le dijo a las autoridades policiales que la madrugada del 29 de octubre de 2015 fue abusada sexualmente por Lampasona. Contó que había estado en un boliche y no se sintió bien, por lo que Lampasona la acompañó hasta el hotel y allí se produjo el incidente. Él aseveró que se trató de sexo consentido.

Por esto, se desencadenó un proceso judicial que tuvo al acusado primero detenido y después procesado. Según la primera instancia judicial, todo indicaba que Lampasona había cometido el delito. Sin embargo, en el juicio, el tribunal entendió que habían muchas dudas para condenarlo y lo absolvió.

La fiscalía que había solicitado 10 años de pena, apeló la decisión y un tribunal superior ratificó la sentencia a favor de Lampasona.