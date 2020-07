Encontraron a las dos jóvenes que desaparecieron en Capital ¿dónde estaban?

POLICIALES

Una buena noticia fue la que dio a conocer la Policía de San Juan con la aparición de dos menores de 13 y 15 años que habían desaparecido el pasado domingo cerca de las 20 horas en Villa del Carril y nadie sabía dónde estaban.

En dicho parte las autoridades informaron que las menores aparecieron entre las calles Mendoza y Lemos, en Rawson. Y fue gracias la dato aportado por una de la progenitoras que se pudo dar con las menores. Las mismas serán trasladadas al médico legista para determinar su estado de salud. En el hallazgo de las chicas trabajó el oficial Ibáñez y el cabo Peña, ambos pertenecientes a la sección Búsqueda y Rescate de Personas de la Policía de San Juan.

Según precisó fuente policial, las madres de las chicas se habían juntado a tomar mates (las chicas también son amigas). En un momento ellas le pidieron a sus madres salir a dar una vuelta. Las mamás les dijeron que no y que solo podían ir a la vereda. Las chicas aceptaron y se quedaron en la vereda. Después de unos minutos, las señoras las llamaron para que entren a la casa. No contestaban. Fueron a la calle y las jóvenes no estaban.

Las jóvenes se llaman Sofía Escarate (13) y Josefina Pérez (15). Una publicación de Facebook, explicó cómo iban las jóvenes vestidas. Una de las chicas está con pantalón jean claro y una campera morada con gris, marca Columbia. La otra chica con campera inflable azul.