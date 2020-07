Dos jóvenes de 13 y 15 años desaparecieron en Capital y las familias están desesperadas

Dos familias de Capital están desesperadas. Dos pequeñas de 13 y 15 años desaparecieron en Villa del Carril y nadie sabe dónde están.

Según precisó fuente policial, las madres de las chicas se habían juntado a tomar mates (las chicas también son amigas). En un momento ellas le pidieron a sus madres salir a dar una vuelta. Las mamás les dijeron que no y que solo podían ir a la vereda. Las chicas aceptaron y se quedaron en la vereda. Después de unos minutos, las señoras las llamaron para que entren a la casa. No contestaban. Fueron a la calle y las jóvenes no estaban.

Las jóvenes se llaman Sofía Escarate (13) y Josefina Pérez (15). Una publicación de Facebook, explicó cómo iban las jóvenes vestidas. Una de las chicas está con pantalón jean claro y una campera morada con gris, marca Columbia. La otra chica con campera inflable azul. Cualquier novedad comunicarse al 2645276070.

La comisario inspector, Carolina Vera, jefa de comisaría 28va explicó que se ha ido por varios domicilios de familiares y amigos y han dado positivo. La División Búsqueda de Personas y de la seccional de la zona investiga el hecho.