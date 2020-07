Feroz asalto: falsos municipales golpean a comerciante de Santa Lucía y roban $800 mil y un auto

Tres sujetos vestidos de municipales tomaron por asalto a una familia de Santa Lucía y se llevaron un auto y más de 800 mil pesos en efectivo. El atraco fue por demás violento, pues golpearon al dueño de la vivienda y le largaron tres disparos para reducirlo, incluso amenazaron a su nieta de 3 años.

Juan Luis Castán, un jubilado de 62 años que se dedica a la venta de autos, estaba desayunando cuando a las 9 de la mañana de este jueves golpearon la puerta de su casa en la esquina de las calles Fermín Rodríguez y Roger Ballet del barrio San Lorenzo. Su esposa Mirta abrió la puerta y se encontró con tres sujetos vestidos de municipales y con barbijos, quienes le pidieron el favor de llenarles dos bidones con agua, con la excusa de que tenían que preparar veneno para rociar en la calle.

“No abrás, le dije. Porque los escuché y me parecía raro. Pero mi mujer dejó abierta la puerta y caminó a la cocina para llenarle los bidones. Los tipos se metieron por detrás y después dijeron: ´tranquila madre, esto es un asalto´. Ahí me les fui encima y me agarré con uno que llevaba un revólver”, relató Castán.

El comerciante comenzó a luchar para quitarle el arma, pero en medio del forcejeo el delincuente efectuó tres disparos en distintas direcciones. Mientras tanto apareció otro de los ladrones, que le pegó en la cabeza a Castán, a la vez que le gritaba: “donde está la plata. Donde está la plata del auto”. Castán siguió peleando hasta que vio otro de ladrones levantó en brazos a su nieta. Eso atemorizó al jubilado, que ya no opuso resistencia con tal que soltaran a la pequeña. A todo eso, a su mujer la dejaron sentada y le pusieron una colcha en la cabeza para que nos los mirara.

Este es el auto que buscan, que fue parte del botín de los ladrones

Los asaltantes quisieron ponerle precintos en las manos a Castán para reducirlo, pero él se negó. Directamente le indicó donde estaba el dinero. Fue así que los delincuentes se apoderaron de un maletín donde tenía un total de 756 mil pesos y 700 dólares. Eso no los conformó, también pidieron que entregara las llaves del auto Ford Ka modelo 2017 estacionado en la puerta y les quitaron los dos celulares de la pareja mayor.

“Eran todos los ahorros de mi vida. Hacía días había vendido un auto. Y el auto que se llevaron es de mi yerno y mi hija”, relató Castán. Los delincuentes arrancaron el Ford y huyeron a toda velocidad por calle Roger Ballet en dirección al Oeste. La Policía llegó minutos más tarde. Todavía sigue buscando ese Ford Ka gris patente AB 197 GK.