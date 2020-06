Piden archivar el caso por la supuesta agresión de una docente a un alumno de un colegio

La juez Carolina Parra resolvió archivar la causa por la supuesta agresión de la autoridad de un colegio contra un alumno de 10 años. La denuncia fue hecha en octubre del año pasado. La madre denunció que la docente lastimó al chico y que lo mismo hizo el padre, cuando llegó al establecimiento. El abogado querellante apeló el fallo.

La resolución del Segundo Juzgado Correccional fue firmada días atrás y con ésto todo quedaría en la nada. La denuncia apuntaba contra una autoridad de un colegio privado de calle Alem. La madre del niño aseguró en aquel momento que el niño se alteró dentro del aula y la maestra llamó a una directiva, quien supuestamente lo rasguñó en su intento por contenerlo. La versión que dio la mujer fue que, después llamaron al padre –están separados- y éste tomó de una oreja al niño y lo sacó a la rastra frente a todos su compañeritos de grado.

La mamá apuntó contra la directiva y el papá y denunció el caso en la Seccional 3ra, desde donde se dio intervención a la jueza Carolina Parra. Durante la instrucción, la magistrada entendió que a través de las pruebas recolectadas se llegó a la conclusión que no hubo delito y por tanto corresponde archivar la causa, revelaron fuentes judiciales, aunque no se conocieron en detalle los fundamentos.

De la lado de la denunciante, aseguraron que la jueza basó su decisión en los testimonios de los docentes que aseguraron que no vieron ningún incidente ni agresión al chico. El informe de la profesional que entrevistó al niño también afirmó que su declaración era contradictoria. En función de esto, el fiscal no promovió la acción penal, expresaron las fuentes. Desde la parte querellante aseguraron que esta última situación se da con muchos chicos que son víctimas de algún ilícito, que pueden retractarse o no dicen lo que en principio afirmaron. Pero sostienen que las lesiones fueron certificadas por un médico legista.

La madre está muy disconforme, además porque otra causa judicial por violencia de género en la que está denunciado su ex marido fue dada por prescripta. En este último caso, el abogado querellante apeló el fallo de la jueza Parra que ordenó el archivo de la denuncia por la agresión al niño. Es más, recusaran al fiscal por la postura que tomó, afirmaron desde la querella.