Menor con discapacidad fue violada por su padre, hermano y un tío médico: sólo este recibirá condena

El caso sucedió hace unos años atrás en Calingasta cuando una menor de 17 años con discapacidad dijo que era ultrajada sexualmente por su padre, su hermano y un tío que ejercía la profesión de médico. La mujer que en estos momentos tiene aproximadamente 50 años, le contó a una maestra del departamento que incluso su padre la embarazó y la obligó a dejar al bebé en el Hospital Rawson cuando tenía 21 años. Por todo lo sucedido la Justicia investigó y en el día de la fecha uno de los involucrados recibirá una condena en la Sala III de la Cámara Penal. Se trata de su tío, el médico, quien admitió haber cometido los abusos sexuales contra su sobrina.

Será la jueza Silvina Rosso de Balanza (secretaría de Adrián Elizondo) quien resolverá si acepta la propuesta de juicio abreviado que le presentaron el fiscal Daniel Galvani y abogado defensor Henri Peralta. Una pena de 10 años por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado (al menos dos hechos), es lo que el médico (hoy de 68 años) admitió ante la magistrada.

En tanto que el padre de la víctima, hoy de 79 años, se encuentra detenido al igual que su hermano desde noviembre de 2018, pero no serán juzgados ya que en días anteriores el sujeto de mayor edad fue declarado inimputable a causa de una enfermedad mental: el mismo sostuvo que tiene Alzehimer, según precisaron fuentes judiciales.

¿Cómo se conoció el caso?

Según detallaron fuentes de la causa, fue gracias a una maestra del departamento de Calingasta que se pudo conocer esta terrible historia por el año 2000. La maestra contó que ella notaba que la chica no quería ir a su casa porque estaba su padre, pero nunca daba detalles de las razones. Hasta que un día, el 6 de noviembre de 2018, rompió el silencio: "Doña (...) tengo que contarle algo de mi papá, él me violó hace 20 años... tuve una bebé de él, que me obligaron a dejarla en el hospital Rawson, por eso no quiero verlo más". Esa fue, según la maestra, la terrible confesión de la víctima, con un agregado igual de estremecedor: le comentó que su tío médico también le hacía lo mismo en presencia de su padre (cuando vivían juntos), dándole a entender que ambos abusaban al mismo tiempo de ella. Según la víctima, la llevaban al baño con la excusa de bañarla y ahí la sometían.