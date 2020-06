Terrible ataque en Rivadavia: desbordado, le dijo "dónde está el otro" y le dio una paliza

Una sanjuanina vivió una noche de terror cuando su ex se apareció de sorpresa en su casa, le hizo una escena de celos y luego le dio una terrible paliza. Este brutal ataque ocurrió cerca de las 3 de la mañana en el Barrio Parque Rivadavia, donde vive la víctima. Afortunadamente la Policía detuvo al sujeto fue detenido y la mujer ya está a salvo.

Al agresor no le importó que sobre él pesaba una medida perimetral y tenía prohibido acercase a su ex pareja. Llegó a la vivienda de la Manzana F y a los gritos le manifestó a la mujer "dónde está metido el otro en la casa". Luego la tomó del pelo, la arrojó contra el suelo y la golpeó en su espalda y cabeza. No conforme con esta paliza, la tomó de las piernas y la arrastró hasta el dormitorio, ante la presencia de sus dos hijos menores.

La víctima, de 24 años, pudo zafar de lo peor porque el sujeto salió en un momento de su casa y fue cuando aprovechó para cerrar la puerta de ingreso. En ese instante dio aviso al 911, que se hizo presente en el lugar y logró dar con el acusado en cercanías al barrio.

El sujeto, identificado como Matías Emanuel Montiel, de 32 años, fue aprehendido bajo el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, y la violación a las medidas dispuestas para evitar la propagación de una epidemia. En los próximos días será juzgado por el Fuero de Flagrancia.