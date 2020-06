Intentaron asaltarlo, se resistió y el ladrón cuando huyó le destrozó su almacén a piedrazos

Un joven sanjuanino, de Caucete, pasó por una pesadilla este viernes por la noche. Fue víctima de un delincuente, que a punta de cuchillo, le intentó robar. Él se resistió y el ladrón huyó del lugar del hecho.

Pero, al parecer, el atacante se quedó enojado porque antes de huir de la zona del hecho, porque atacó su local comercial a piedrazos.

El damnificado, minutos después, pidió ayuda a los vecinos y llamaron al 911. La Policía se presentó rápidamente pero no pudieron dar con los delincuentes.

El mensaje de Fabricio Molina, la víctima de este episodio:

“Hace instantes quisieron robarme en mi domicilio, a punta de cuchillo o algo punzante, cómo me resistí, cosa que no debí hacerlo, la persona destrozó mi local...con ayuda de vecinos logramos llamar a la policía, pero no pudimos dar con él, ya que pudo esconderse... Agradezco a la seccional por hacer presencia tan rápido, espero que puedan dar con el sujeto y así, la sociedad pueda estar más tranquila...(perdón los errores, son los nervios)”.