Terrible acto de violencia en Rawson: tomó del cuello y amenazó de muerte a su ex pareja

Detestable acto de violencia de género se vivió esta madrugada en el barrio San Ricardo, en Rawson. Un sujeto, fuera de sí, golpeó a su ex pareja y también al actual novio.

Según explicó fuente policial, el hecho empezó cuando la ex pareja de la damnificada llegó al domicilio. El atacante golpeó al actual novio de su ex pareja, con un puntapié en la entrepierna y una trompada en la cara. Pero eso no fue todo, entró al domicilio y agarró del cuello a su ex y la amenazó de muerte.

Imágenes del interior de la casa

En ese trajín, gracias al rápido trabajo del CISEM, en el lugar se presentó personal policial y detuvo a este sujeto que fue identificado como Luis Alejandro Morales Gutiérrez de 40 años.

Cabe destacar que el ayudante fiscal al ingresar a la vivienda, observó en el ambiente de comedor (lugar donde habría tenido lugar la discusión) una lata de cerveza tumbada, su líquido desparramado por la mesa y piso del ambiente como así también un vidrio de la ventana del mismo se encontraba rota y parte de aquellos vidrios desparramados en el piso, lo cual fue fotografiado.

Ahora este sujeto espera ser juzgado por el Fuero de Flagrancia por el delito de lesiones leves agravadas por ser en contexto de violencia de género y amenazas simples.