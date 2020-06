Un misterioso caballo sangrando creó revuelo en la Ruta 40

Temprano este viernes, con los primeros rayos del sol, la Policía recibió un llamado anónimo por el cual los alertaban de un caballo tirado, vivo, en la intersección de Ruta 40 y Calle 10, por lo que se acercó un móvil de la Comisaría Séptima al lugar. Allí se encontró con un triste cuadro: el animal, con su pata trasera quebrada y ensangrentada, pero aún con vida y asustado. Por eso, los uniformados apenas llegaron lo ataron a un poste de una señal de tránsito que estaba en el lugar, con la idea de que no salga despavorido, dada la cercanía con la transitada ruta. De todos modos, el caballo poco podía moverse, y se notaba su sufrimiento en la fría mañana, con la fractura expuesta y rodeado de extraños.

Según informaron desde la Seccional Séptima, se le dio aviso inmediatamente a la Policía Ecológica para que disponga del rescate del animal. En torno a él, puro misterio: nadie sabe cómo y por qué apareció allí, ya que a más de una hora del incidente y no se había presentado dueño alguno del caballo. Los uniformados incluso no descartaban que alguien lo hubiera chocado y luego se diera a la fuga, pero cerca no había rastros de ningún impacto. La investigación dará mucha tela para cortar.