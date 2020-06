Un obrero cayó de 4 metros de altura y dice que lo "dejaron tirado como un perro"

El pasado martes un trabajador de 31 años cayó de 4 metros de altura en una obra de construcción en Santa Lucía. Se trata de Juan Yacante quien se encontraba realizando una tarea de remodelación arriba de una tabla, y en un momento perdió el equilibrio y terminó en el suelo inconsciente. Sus compañeros llamaron a los servicios de salud y en el lugar incluso se hizo presente la policía para asistir al obrero.

“Me desperté inconsciente en el hospital, lo último que recuerdo es que me subí al tablero y me caí de casi 4 metros de altura y ahora tengo todas las secuelas del golpe. Lo más doloroso es que me dejaron tirado como un perro”, sostuvo Yacante en referencia a la etapa posterior del accidente ocurrido en una obra ubicada a metros de la Esquina del Sauce en Santa Lucía.

“Ahora me mareo, me pierdo y se me van los patos de la fila, por decirlo de algún modo. Por eso cada dos por tres tenemos que salir corriendo al hospital porque no sé que puede llegar a pasar. A mí sobre todo me molesta la impunidad que tienen los patrones, porque uno trabaja sin los elementos de seguridad y cuando pasan estas cosas se borran”, dijo ofuscado a este medio.

Ya agregó que “a mí me contrató Miguel López y la obra es para un doctor muy reconocido de San Juan. Un tal Enrique Echegaray”, dijo el obrero.

El hecho ocurrió al mediodía del pasado martes y desde entonces el trabajador tuvo que realizarse estudios para determinar si le quedaron secuelas del fuerte golpe, pero hasta ahora no están los resultados.