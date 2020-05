Muerto en Trinidad: no fue por la caída, la víctima tuvo un infarto

Ni se cayó del techo ni se golpeó la nuca. El hombre que murió el jueves a la tarde por un supuesto accidente laboral en la puerta de su una vivienda de Trinidad, en Capital, en realidad se descompensó y falleció por infarto, confirmó su familia. En la Policía dijeron, primero, que había caído del techo de la casa, pero lo que pasó fue que tuvo una muerte natural, explicaron.

El fallecido fue Miguel Andrés Sosa, de 49 años, quien murió el jueves por la tarde a poco de ingresar al Hospital Guillermo Rawson. El hombre se desplomó en la puerta de su casa en la calle 12 de Octubre en Villa Carolina, Trinidad, y la confusión vino aparentemente porque el equipo médico que llegó al lugar interpretó mal lo que dijeron su hija y su yerno.

“Cuando me llaman del hospital también me contaron que se había caído del techo. Pero no fue así, parece que el personal que vino entendió otra cosa. Es verdad que Miguel estuvo trabajando en el techo de la casa, pero eso fue un rato antes. Porque después estuvo tomando mate con la familia. Si estaba bien, pero cuando charlaba con la hija y el yerno en la entrada, se descompensó y cayó al piso. Fue algo sospresivo”, explicó Juan Orellano, concuñado del fallecido.

El lugar. Sosa se descompensó y cayó en la puerta de su casa en Villa Carolina.

Lo que sucedió, aseguró Orellano, fue que sufrió un ataque al corazón y cayó al piso. Nunca se cayó del techo ni se golpeó la cabeza. Su mujer, sus hijos y un vecino lo auxiliaron y lo reanimaron hasta que llegó un equipo médico”, señaló Orellano. A poco de ingresar al Servicio de Urgencia, Sosa dejó de existir.

Se constató que no tenía lesiones y su muerte se debió a una falla cardiaca. No le hicieron autopsia porque los mismos médicos del hospital extendieron el certificado de defunsión. El hombre tenía el oficio de pintor de obras, estaba casado y era padre de cuatro hijos, el mayor de 21 años. Sus restos fueron sepultados este mismo viernes.