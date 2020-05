El pocitano acusado de golpear a la madre porque no había mayonesa, va a juicio

El pocitano que supuestamente amenazó y golpeó a su madre porque no había mayonesa en la mesa, no aceptó ir a un juicio abreviado y será juzgado la próxima semana en otra audiencia. En una audiencia que se realizó este martes, hizo saber que quiere ir a debate porque no es culpable de nada.

El acusado es Manuel Ángel Castro, de 30 años, detenido el viernes pasado en una vivienda de un lote hogar de Pocito por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género. El hecho sucedió pasado al mediodía cuando el sujeto, su madre, su padre y un hermano mayor se sentaron a almorzar. Fue en ese momento en que, supuestamente, éste preguntó a su madre “dónde está el paquete de mayonesa…” La mujer respondió que no sabía y entonces el muchacho se puso furioso y dio vuelta la mesa.

Al ver tal reacción del hijo mayor, la señora se fue a su habitación. Castro la siguió, rompió la puerta de una trompada y entró al dormitorio. Poniendo el dedo en la sien, comenzó a gritarle: “qué te hice cu… para que me trates así. Me hubieras abortado…Te voy a hacer la vida imposible hasta que te vea muerta hija de p…” Cuando la mujer quiso escapar, el muchacho la tomó y la golpeó en un brazo.

A todo eso alguien ya había llamado a la Policía, de modo que llegaron los uniformados de la Subcomisaría Ansilta que detuvieron a Manuel Castro. La mujer hizo la denuncia y tanto el padre y el hermano menor del sospechoso respaldaron la versión de que éste la agredió. También dijeron que el ahora detenido ejerce constantemente violencia física y psicológica contra toda la familia de hace años, dijeron fuentes del caso.

Este martes se realizó la audiencia presentación de pruebas en el Sistema Especial de Flagrancia y el fiscal Adrián Riveros propuso abreviar el debate, pero no hubo acuerdo. Al parecer, Castro está convencido de su inocencia. Fue por eso que el juez decidió fijar otra audiencia para el 22 de este mes, donde se realizará el juicio contra Castro.