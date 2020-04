Son 14 los presos sanjuaninos que salieron con domiciliaria por el coronavirus en la Justicia Federal

Desde que se declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus, un total de 14 presos del penal de Chimbas ya salieron con prisión por disposición de la Justicia Federal. También se conoció que recibieron medio centenar de solicitudes pidiendo el mismo beneficio, de las cuales 16 ya fueron rechazadas y otras están en trámite.

A diferencia de la Justicia provincial, y mientras la polémica por las prisiones domiciliarias a personas privadas de la libertad crece en el país, los jueces de cámara Hugo Echegaray, Eliana Rattá Rivas y Daniel Doffo del Tribunal Oral Federal de San Juan se ajustaron al dictamen de la Cámara Federal de Casación Penal que recomendó dar celeridad a estos planteos y fijó lineamientos para analizar los casos.

El primer pedido de prisión domiciliaria en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus se recibió un día después de que el Estado Nacional declarara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, explicó una funcionaria. Hasta este jueves a la mañana ya hubo 50 presentaciones formales de presos detenidos por causas federales, de un total de 225 internos dependientes de la justicia federal, informaron en el Tribunal Oral Federal.

Los jueces empezaron a resolver en los primeros días de abril. En total fueron 14 presos los que obtuvieron la prisión domiciliaria. La mayoría de los beneficiados son procesados y condenados por tenencia, tráfico o comercialización droga. Algunos nombres que están en esa lista son Pedro César Aguilar, Mario Orlando Guajardo, Leopoldo Miranda, Andrés Galleguillo y Angel Gregorio Garay, entre otros.

Beneficiado. Uno de los que recibió la prisión domiciliaria es Leopoldo Miranda, detenido por droga.

Un alto funcionario judicial explicó que todos estos pedidos fueron presentados por internos que se consideran dentro de la población en riesgo. Los jueces, tomando como base lo resuelto por el Ministerio de Salud de la Nación, analizaron las históricas clínicas, los certificados médicos y los antecedentes por enfermedad de los reos y de ahí resolvieron si entraban en esa franja. Otro criterio fueron sus edades, los delitos por los que estaban presos, tiempo de detención, años de condena, si gozaban o no de salidas transitorias y cuánto les falta para la libertad. Como también si son reincidentes o cuentan con antecedentes de fuga y el comportamiento dentro de la cárcel, explicaron. Por otro lado, “se evaluó el lugar adonde iban a cumplir su detención. No podemos enviarlos a un domicilio que no cumpla con las condiciones higiénicas y no tenga los servicios mínimos”, agregaron. Según aseguraron en el tribunal federal, en los casos otorgados se verificó que los presos padecen enfermedades crónicas y corren riesgo de contagio del coronavirus.

También están los otros presos a los que se les negó el beneficio de irse a su casa: hubo 16 solicitudes rechazadas. O porque no padecen de enfermedades serias, no cumplen con las otras condiciones o por el tipo de delitos. Es que el criterio es no dar domiciliarias a aquellos que haya cometido delitos como secuestro o trata de personas.