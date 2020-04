Dijeron que el cura Bustos acosa a sus denunciantes, pero la misma querella lo desmintió

Por las redes sociales en las últimas horas circuló una publicación que sostenía que el cura denunciado por abuso sexual Walter Bustos acosaba a sus denunciantes y tal aseveración levantó polvareda, a tal punto que fue la parte que confronta con el religioso la que desmintió esa versión.

Consultada por Tiempo de San Juan, la abogada que representa a la presunta víctima, Andrea Rodríguez, manifestó que es mentira que el sacerdote haya intentado si quiera acercarse de modo físico o virtual a quienes lo denunciaron desde que fue excarcelado los primeros días de marzo de este año.

Es que el periodista Rolando Chiffel había publicado en su cuenta de Facebook que la parte querellante exigía que la justicia respondiera a la restricción perimetral que habían solicitado por motivos de un supuesto acoso por parte de Bustos. Sin embargo, la letrada informó que ese pedido fue concedido hace tres meses atrás, antes de que el acusado fuera excarcelado y recuperara la libertad.

"No se cuál es el fin de publicar algo que no es cierto. Me han llamado varios colegas de los medios para confirmar el dato. A todos les respondo lo mismo: no es verdad", alegó.

En cuanto a las novedades reales de la causa que conforma, Rodríguez explicó que el expediente estaba a punto de ser elevado a juicio cuando se decretó la pandemia y la posterior feria judicial, que interrumpió el curso de los procesos judiciales.

Bustos, que logró que la Sala I de la Cámara de Apelaciones le atenuara la calificación por la que había sido procesado, tras la presentación de su abogado Juan Bautista Bueno, goza del beneficio de la libertad y aguarda el debate oral y público que debería darse este año.

Luego de haber sido denunciado por sus sobrinos, uno de ellos menor de edad, el juez del Tercer Juzgado de Instrucción Guillermo Adárvez lo procesó por tres hechos por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su condición de religioso. No obstante, el tribunal superior revisó el fallo tras la apelación de la defensa y no sólo bajó la imputación del delito a abuso sexual simple, agravado por el grave daño a la salud psíquica de dos de los tres denunciantes, sino que también desestimó uno de los hechos.

Con resolución del 27 de febrero, la liberación se hizo efectiva en los primeros días de marzo tras haber permanecido en el Servicio Penitenciario durante 18 meses. Incluso, tras salir del Penal, volvió a ser noticia por la indignación que despertó en las redes su situación.