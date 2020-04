Empresario sanjuanino detenido por violar la cuarentena: piden 2 años de prisión en suspenso

Este lunes al mediodía en Flagrancia continuó el juicio oral y público contra el empresario sanjuanino Sergio Vallejo, denunciado por violar la cuarentena, y durante los alegatos la Fiscalía solicitó 2 años de prisión en suspenso como castigo mientras que la defensa pidió la absolución íntegra para el acusado.

El juez Federico Rodríguez, que dará a conocer la sentencia el próximo miércoles, resolvió la excarcelación del imputado que se encontraba bajo prisión domiciliaria desde el día en que personal policial desplegó un allanamiento en el taller de confección de su propiedad.

"La verdad que no es fácil estar sentado acá, uno no está acostumbrado. Uno se levanta temprano para trabajar y en mi caso, desde el sector industrial, se piensa en eso y en la responsabilidad sostener unas 120 familias. Nunca fue nuestra intención poner en riesgo a nadie", manifestó Vallejo previo a la finalización del debate.

Sobre lo expuesto en algunos medios de comunicación, aseguró que nunca obligó a trabajar a nadie ya que estamos en un país libre. "Cuando salga, no sé con qué situación me voy a encontrar. Mis empleados aún no cobran porque la cadena de pago está resentida", indicó y agregó: "Creo que el contexto de pandemia nos sorprendió a todos y que todo esto ha sido un malentendido, que nadie actúa con mala intención. Estamos convencidos que actuamos de buena fe y que nuestro objetivo era prestar colaboración", sostuvo.

En su descargo, el dueño de Zonda Safety Gear también se disculpó con uno de los fiscales por haber actuado de forma vehemente durante el operativo policial que se desplegó en la fábrica situada en Ruta 40, en Chimbas.

Vallejo fue denunciado anónimamente por obligar a sus empleados a trabajar durante la cuarentena, sin estar dentro de las actividades exceptuadas de la libre circulación. Sin embargo, en su defensa ejercida por el abogado Martín Turcumán aseveró que su producción de barbijos y su función como proveedor del sector minero respaldan su accionar.