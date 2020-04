Lo acusan de reiterados abusos a una nena y pedía la libertad; se la negaron

Está acusado de mostrarle sus genitales, de accederla carnalmente y hasta de hacerle ver películas pornográficas. Todo esto a una nena de 11 años, que encima iba a su casa y era amiguita de su hija. Aún así, y pese a estar procesado, el hombre pidió la excarcelación argumentando que tiene “buen comportamiento” y no hay peligro de fuga. Los jueces de la Sala III fueron tajantes, le dijo no.

El solicitante es Sergio Mercado, un albañil de 33 años de Rawson que se encuentra preso desde octubre de 2019 por la supuesta comisión de delitos por demás aberrantes: exhibiciones obscenas agravadas, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por causar una grave daño en la salud mental de la víctima y en concurso ideal con corrupción de menores.

Es que fue denunciado por supuestos vejámenes contra una nena de 11 años. Todo esto se descubrió porque la niña quiso suicidarse a raíz de la traumática situación que vivía. En la investigación se estableció, con el grado de probabilidad necesaria en la etapa de instrucción, que el sujeto aprovechaba algunas ocasiones para mostrar sus genitales a la niña y que con el tiempo comenzó a someterla sexualmente. Que abusó de ella en varias ocasiones, que continuó con las exhibiciones obscenas e incluso le hacía ver películas pornográficas para corromperla sexualmente.

La misma niña contó esto a través de Cámara Gesell, además hubo otras pruebas que sirvieron para que finalmente procesaran a Mercado y le dictaran la prisión preventiva. En el hipotético caso de que ser juzgado, podría recibir una pena de 20 años de cárcel. Ahora bien, el albañil considera que le corresponde la excarcelación. Fue así que su defensor, el abogado Washington Rodríguez, apeló el fallo de primera instancia y volvió a insistir con la excarcelación del albañil.

El magistrado. Este es el juez Maximiliano Blejman, que presidió el tribunal que negó la excarcelación.

El letrado pidió habilitación de feria y el planteo tuvo que ser resuelto por los jueces Maximiliano Blejman -como presidente-, Juan Carlos Pérez y Lucía Daroni de la Sala III. El defensor citó a la Constitución Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que tenerlo detenido era violar el principio de inocencia. Por otro lado señaló que el acusado no tenía antecedentes, que mostró buen comportamiento y que siempre colaboró con la justicia, entre otros argumentos, informaron fuentes judiciales.

El fiscal no adhirió al pedido. El juez Maximiliano Blejman bajó las pretensiones del acusado y su defensor al citar el carácter constitucional de la prisión preventiva y argumentó que no se vulneraba ningún derecho. Otro punto fue la naturaleza y la gravedad de los delitos que se le imputan, que en caso de condena exceden los 3 años de prisión. El magistrado mencionó hasta fallos de la Corte Suprema y de tribunales internacionales. Y llegó la conclusión de que era improcedente el pedido y en estos días directamente le negó la excarcelación. Los otros dos jueces adhirieron. Es así que el presunto abusador no le quedará otra alternativa que continuar preso.