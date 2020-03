Tiene 24 años y está acusado de asaltar a una pareja y violar a una joven en Rawson

Fue su peor mañana. La pareja salió a pasear por una plaza de Rawson y tuvo la desafortunada suerte de cruzarse con un ladrón y depravado sexual. Primero, el delincuente amenazó con pegarles un tiro y les robó los celulares. Pero no sólo eso, además violó a la chica frente a su novio y después quiso seguir abusando de ella a plena luz del día en ese paseo público. Igual no todo salió como el asaltante quería, porque descubrieron que no llevaba ningún arma y, tras una pelea y una persecución, lo detuvieron.

Esto pasó la mañana del 1 de enero de este año, a plena luz del día en una plaza de Rawson. Y el presunto asaltante y abusador detenido fue José Omar Díaz, de 24 años, un delincuente que ya tenía una condena anterior por robo, señalaron fuentes judiciales. Este joven ahora fue procesado por el juez Benedicto Correa del Quinto Juzgado de Instrucción, que le dictó prisión preventiva por los supuestos delitos de tentativa de robo simple y abuso sexual con acceso carnal.

Las dos víctimas de ese traumático ataque fueron una pareja de jóvenes de 19 años, que la mañana del primer día del 2020 estaba sentada en el banco de una plaza cuando apareció el sujeto. La chica reconoció a Díaz, dado que lo había visto por la zona y sabía que lo apodaban “Cañito”. Este ni se inquietó, por el contrario, supuestamente, les dijo: “demen todo o les pegó un tiro (Sic)”, mientras amagaba sacar un arma debajo de su ropa, relataron las víctimas. Así consiguió que ambos le entregaran sus celulares, también le quitó la billetera al jovencito. Sin embargo, eso no conformó el ladrón, que amenazante obligó a la chica que le practicara sexo oral. “Vos quédate calladito y mirá”, le ordenó al novio, mientras empezó a abusar de la joven. Después quiso ir más allá y ordenó a la muchacha que se quitara el pantalón.

Fue en ese momento que el delincuente puso sus dos manos a la vista y entonces el novio de la chica descubrió que no tenía ningún arma. Ahí se le fue encima y empezó a luchar con él para reducirlo. La jovencita salió corriendo y pidió ayuda, por lo que se acercó un vecino y también empezó a forcejear con el delincuente que intentaba escapar. Lo persiguieron por unos metros, pero lo tuvieron en el suelo hasta que intervino un policía de Bomberos.

Durante la investigación llevada adelante por el juez Benedicto Correa, los testimonios de las dos víctimas fueron consistentes y reconocieron a Díaz como el agresor. La declaración más dura fue la de la chica, que sufrió la peor parte del ataque. También testificaron el vecino y el policía que intervinieron después y que ayudaron a detener al sospechoso, al que le secuestraron las pertenencias de las víctimas. El juez Correa ahora dictó la prisión preventiva contra el “Cañito” Díaz por su peligrosidad. En su prontuario le figura una condena. Por eso fue enviado al penal de Chimbas y es un hecho que va a camino al juicio.