Caucete: cometió un asesinato hace 30 años y ahora investigan si a él también lo mataron

Son las vueltas de la vida. Asesinó a otra persona hace más de 30 años durante un robo y ahora resulta que investigan si a él también lo mataron. Se llamaba Daniel Frías y fue encontrado moribundo en su casa en las afueras de la villa cabecera de Caucete. Luego falleció en el hospital del departamento. Es verdad que estaba enfermo, pero su familia denuncia que tenía golpes y sospecha que fue víctima de un crimen. En la vivienda había desorden y faltaban algunas de sus pertenencias., aseguraron.

Hay misterio en torno a la muerte de Daniel Ramón Frías, un pensionado de 58 años con un oscuro pasado. Fuentes policiales confirmaron que este hombre cometió un horrendo crimen y purgó condena en la cárcel. En los registros policiales figura que estuvo preso por homicidio con alevosía en ocasión de robo y que en 1988 la justicia lo condenó a prisión perpetua. En 2002 se le otorgó la libertad.

Frías era de Pocito, pero después se mudó con su familia a Caucete y trabajó muchos años como encargado en una finca de calle Salta, a 4 kilómetros del centro del departamento. Allí tenía su casa, en la cual vivía solo en el último tiempo. Sus hijos se fueron con su ex mujer. Según su familia, Daniel Frías hacía años que estaba enfermo a raíz de la picadura de una araña, pero se medicaba y se movilizaba bien. Ahora bien, este jueves a la mañana lo encontraron supuestamente tirado en el piso de su casa y llamaron al Hospital de Caucete para que lo auxiliaran. Un equipo médico entró con ayuda de los policías de la Seccional 9na –porque tenía una veintena de perros- y lo trasladaron al nosocomio en estado delicado. A las 19 de este jueves dejó de existir.

La casa.Daniel Ramón Frías fue encontrado moribundo en el interior de esta vivienda.

Un primer informe del médico legista señaló que no evidenciaba heridas más allá de algunas manchas en el cuerpo propias de su enfermedad, reveló una fuente del caso. Sin embargo, Marcos Frías afirmó que el médico que atendió a su hermano Daniel en el hospital de Caucete comentó que éste estaba deshidratado y que había sido golpeado, que por eso no pudo extender el certificado de defunción y dio intervención a la justicia. También aseguró que hubo otros policías que también le dijeron que presentaba hematomas.

“Estamos más que convencido que lo golpearon y lo mataron. No sabemos quién más estuvo en la casa. Yo lo visité este miércoles porque siempre iba a verlo. Estaba bien y hasta tomamos mate. Algo malo le hicieron”, expresó Marcos. Su sospecha tiene cierto sustento. Aseguró que después de que le avisaron de la muerte de su hermano, fue a buscar el documento de éste a la casa de calle Salta. Que dos horas más tarde volvió a la misma vivienda por otras cosas y encontró algo muy extraño. “Entré y hallé la radio prendida. Había fiambre, un pan fresco y como si hubiese estado tomando mate, pero no había nadie. El colchón de la cama de mi hermano estaba dado vuelta. Su valija, donde guardaba su medicamento, estaba tirada. Todo lo demás desordenado. Yo no me había dado cuentas antes, pero el celular de mi hermano desapareció, falta su ropa y de la otra parte de la casa se llevaron un televisor”. Por eso, insiste que alguien más estuvo con Daniel Frías y posiblemente lo atacó. En la Policía son cautos y dicen que por ahora es una muerte sin asistencia médica. Por lo que se supo, todavía no hacía la autopsia porque se debía cumplir con todo el protocolo por el coronavirus.