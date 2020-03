La dura carta que le escribió la madre de Julieta Viñales al médico acusado de mala praxis

View this post on Instagram

CARTA ABIERTA AL Mu00c9DICO DENUNCIADO QUIEN LE ARREBATu00d3 LA VIDA A MI HIJA QUIERO FELICITARTE Y DARTE LAS GRACIAS POR ESTAR LIBRE..... Felicitarte porque sos la u00fanica persona que me ha podido hundir hasta lo mu00e1s profundo de mi ser, de estar cara a cara con el dolor. Yo me creu00eda invencible viendo crecer a mis hijos sanos y felices. Felicitarte por darme una nueva vida que nunca conocu00ed, de tristeza, impotencia, odio y dolor. Te doy las gracias por estar libre, porque sos mi fuerza para esta lucha que reciu00e9n empieza y nunca terminaru00e1 hasta que mi hija descanse en paz. Yo soy una simple mamu00e1, vos un simple u0026#34;mu00e9dicou0026#34; si se puede llamar, que le arrebataste la vida a mi dulce Julieta, quitu00e1ndole todos sus sueu00f1os, proyectos con tu00e1n su00f3lo 18 au00f1os y donde su mayor sueu00f1o era SER Mu00c9DICA Y NO LA DEJASTE SERLO.!!!. Pero voy a ser tu pesadilla, tu sombra toda tu vida, recordalo siempre..... siempre estaru00e9 con vos u00bfu00bfSabes quu00e9?? Tu dinero no va a poder comprar el eju00e9rcito que tengo, gente amiga y que ni siquiera conozco. Gente que nos apoyu00f3 en todo momento, rezando por Julieta, orando, acercandose al hospital a llevarnos estampitas y demu00e1s demostraciones de fu00e9 para que Juli saliera adelante, gente que me llamu00f3 para demostrar que tambiu00e9n cometiste errores en la medicina, diciu00e9ndome u0026#34;contu00e1 conmigo para la causau0026#34;....Todos ellos me rodean con amor, fuerza y abrazos invisibles que me levantan desde lo mu00e1s profundo como un AVE Fu00c9NIX. Nos veremos pronto...... Te lo aseguro. Ante tanto sufrimiento que nos has ocasionado sin merecerlo, no puedo imaginar lo que pensu00e1s de tus acciones. Dejas muerte y dolor desde temprano en tu existencia. Cuando mataste a mi hija, nos mataste tambiu00e9n a toda mi familia y a mu00ed. Llego a mi casa y se siente un vacu00edo inmenso, guardu00e9 toda su ropa, sus libros de estudio y sus cosas como si se hubiera ido de viaje. Al viaje que vos la llevaste para nunca regresar.... Te saluda atentamente, Cyntia, la mamu00e1 de Julieta Viu00f1ales, la joven que matasteu0026#34;. Para quien no lo sabe, esta u0026#34;bestiau0026#34; fuu00e9 el responsable de la cirugu00eda de amu00edgdalas que le hizo a mi hija el 10 de febrero pasado. Al realizarle la operaciu00f3n le u0026#34;laceru00f3u0026#34; la arteria caru00f3tida, probocu00e1ndole du00edas mas tarde