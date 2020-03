Detienen a un sanjuanino que, por no poder salir a trabajar, convocó a un "saqueo" por Facebook

Un sanjuanino fue detenido por personal policial de la sección Seguridad Personal por convocar a un "saqueo" por la red social Facebook. Lo hizo a través de su cuenta particular, la cual está identificada con su nombre José Miguel Molina, en el grupo de "Reventa San Juan".

En la publicación el muchacho había escrito: "Yo entiendo que me tengo que quedar en mi casa pero yo vivo del día a día. Yo tengo una familia y, si no trabajo, mi familia no come. No tengo ayuda de nadie. Si esto sigue, voy a tener que tomar otras medidas aunque no quiera. Yo invito a la gente que tiene el mismo problema que el mío a hacer un saqueo. Sólo mercadería, lo que nos haga falta".

La detención se dio durante la tarde de este jueves en su casa, en Chimbas. En primera instancia, el detenido trató de eludir a los uniformados aportando una falsa identidad: decía llamarse José Heredia. Sin embargo, establecieron que se trataba de Molina, el responsable de las publicación, y fue detenido.

La desesperación de aquellos trabajadores que viven del día a día ya comenzó a cristalizarse a través de este tipo de publicaciones redes públicas. Si bien anunciaron el bono de $10.000 para monotributistas y trabajadores independientes, hay otros que no fueron alcanzados por la medida nacional y empezaron a mostrar su desesperación con esos posteos.