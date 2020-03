Los "tontos" que no cumplieron la cuarentena y terminaron detenidos

El pasado sábado en horas del mediodía, el presidente de la Nación, Alberto Fernández habló en el programa televisivo Morfi de Telefe y fue durísimo con aquellos que no cumplen la cuarentena. “Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos, el idiota que circula con fiebre que lastima a la salud de todos, su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado", planteó ante la pregunta del conductor de “¿Qué es lo que más le quita el sueño?”.

En San Juan aparecen a diario estos personajes que no cumplen las medidas sanitarias y se movilizan con una irresponsabilidad ciudadana poniendo en riesgo la salud de todos.

Por ejemplo, el pasado lunes, siendo aproximadamente las 12:10 hs, la motorizada detuvo en el Barrio Costa Canal II en Chimbas a un sujeto identificado como Adrián Ibáñez que manifestó que iba a arreglar un parlante. Por ello, los efectivos le indicaron que no se encontraba dentro de las excepciones para circular y lo invitaron a que regrese a su domicilio ubicado en Villa Pateta.

Pero la irresponsabilidad, por decirlo en términos amistosos, parece no tener fin. A escasos minutos de ser entrevistado, el mismo sujeto pasó nuevamente por el lugar de los controles y está vez la policía se lo llevó detenido por incumplimiento del decreto presidencial y se dio inicio al procedimiento de Flagrancia.

Otro ejemplo sucedió en inmediaciones del barrio Ruta 20 de Caucete, cuando tres jóvenes estaban charlando en una plaza ubicada en la intersección de calle Rawson y San Martín de aquel barrio. Al serles consultados los motivos por los cuales se encontraban en aquel lugar, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria vigente, los mismos no tenían respuestas. Por lo que se procedió a su aprehensión y puesta a disposición de la UFI N.º 2 del Fuero de Flagrancia.

Los aprendidos son Jonatan Daniel Molina de 23 años, Franco Joan Molina de 21 años y Brian Fernando Becerra de 21 años.

En el mismo barrio, la policía detuvo a un hombre frente a un kiosco que al serle consultado los motivos por los cuales se encontraban en aquel lugar y la distancia a su domicilio, manifestó que se encontraba comprando un vino y que su domicilio se encuentra a unas 10 cuadras del lugar. También quedo detenido.

Otro hecho sucedió en calle Juan Jufré antes de Alem con un automovilista que se encontraba en un claro estado de intoxicación alcohólica. Se trata de Juan Eduardo Olmos, que no solo estaba incumpliendo la cuarentena, sino que se encontraba borracho y sin la documentación del vehículo que conducía. El test de alcoholemia le dio positivo +3.0 g/L (mayor a la que puede registrar el equipo de alcoholimetría) por cuanto el vehículo quedo radiado de circulación. Olmos tenía además otras causas por lesiones agravadas por el uso de arma blanca y por robos.